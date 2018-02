Auf dem Sonderparteitag der CDU sollen Große Koalition und Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer abgesegnet werden- alle Entwicklungen im Newsblog.

Der CDU-Parteitag in Berlin mit der Entscheidung über eine Neuauflage der Großen Koalition hat begonnen. 1001 Delegierte sollen über den Koalitionsvertrag mit CSU und SPD abstimmen. Zuvor will CDU-Chefin Angela Merkel das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen vorstellen. Am Nachmittag soll Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Generalsekretärin gewählt werden. Lesen Sie die wichtigsten Aussagen im Newsblog.

+++ 10:38 Uhr: JU-Chef Ziemiak erwartet mit neuem Personal mehr Diskussionen +++

Der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, hat sich zufrieden über das von Parteichefin Angela Merkel präsentierte Personaltableau für eine neue Regierung geäußert. Es sei ein starkes Zeichen und genau das, was der CDU-Nachwuchs gefordert habe: "Eine gute Mischung auch aus erfahrenen und neuen Gesichter", sagte Ziemiak, der auch als Kritiker von Parteichefin Angela Merkel gilt, am Montag bei seinem Eintreffen zum CDU-Parteitag in Berlin.

Auf die Frage, ob Merkel ihren konservativen Kritiker Jens Spahn mit der Nominierung zum Gesundheitsminister in einer möglichen neuen großen Koalition taktisch klug in die Kabinettsdisziplin eingebunden habe, sagte Ziemiak: "Jens Spahn hat ...

