FRANKFURT (Dow Jones)--Für das Medienhaus Axel Springer gewinnt das USA-Geschäft an Bedeutung. Im Zuge des Ausscheidens von Jens Müffelmann wird künftig das für News Media zuständige Vorstandsmitglied Jan Bayer für die Koordination des USA-Portfolios verantwortlich sein, wie das Unternehmen ankündigte.

Müffelmann, President USA Axel Springer SE und CEO Axel Springer Digital Ventures, werde den Konzern Ende des Monats auf eigenen Wunsch verlassen, um in den USA in den Venture Capital/Private Equity-Bereich zu wechseln. Er werde noch bis Ende Juni beratend zur Verfügung stehen. Der Manager hatte das Digitalportfolio entscheidend mit aufgebaut und zuletzt den erfolgreichen Einstieg in den US-Markt verantwortet.

Die Funktion in der Geschäftsführung bei der Axel Springer Digital Ventures GmbH übernehme Andreas Wiele, Vorstand Classifieds und Marketing Media.

February 26, 2018

