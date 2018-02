Dabei geht Müller nach strengen Kriterien vor. Ein Unternehmen, das sich als Weltmarktführer bezeichnen darf, muss in seinem Segment den höchsten oder zweithöchsten Marktanteil aufweisen. Der Jahresumsatz muss über 50 Millionen Euro liegen. Davon muss das Unternehmen mindestens die Hälfte im Ausland generieren. Außerdem muss ein Weltmarktführer auf mindestens drei Kontinenten aktiv sein. Alle diese Kriterien hat TROX erfüllt. TROX ist führend in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Komponenten, Geräten und Systemen zur Belüftung und Klimatisierung von Räumen. Mit 27 Tochtergesellschaften in 27 Ländern ...

