BERLIN (Dow Jones)--Der Einstieg des chinesischen Investors Li Shufu beim Stuttgarter Autobauer Daimler stößt auf große Skepsis im Bundeswirtschaftsministerium. "Das muss man besonders aufmerksam beobachten", sagte Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) zu Dow Jones Newswires am Rande einer Pressekonferenz in Berlin.

Es sei für jedes Unternehmen schwierig, "wenn die Konkurrenz mit am Tisch sitzt", ergänzte die SPD-Politikerin. Li investierte rund 9 Milliarden US-Dollar in den deutschen Weltkonzern und hält nun 9,7 Prozent des Kapitals, womit er Anspruch auf einen Sitz im Aufsichtsrat hat. "Aufsichtsratssitzungen sind dafür da, strategische Entscheidungen zu besprechen", mahnte Zypries.

Die Ministerin sieht wegen des Einstiegs Lis Versäumnisse bei der deutschen Finanzaufsicht Bafin. Li habe offenbar die Daimler-Anteile unter Umgehung der Melde-Schwellen erworben. Wer unter Umgehung der Vorschriften Aktienpakete gekauft habe, so Zypries, müsse sie gegebenenfalls zurückgeben. "Da müssen die (Bafin) jetzt mal ran", verlangte sie.

Ihr Haus betrachtet die chinesische Einkaufstour bei deutschen Unternehmen mit großer Skepsis wegen des möglichen Abflusses von Hochtechnologie. Auf EU-Ebene bemüht sich Deutschland gemeinsam mit Frankreich und Italien um eine Verschärfung der Auflagen für den Einstieg von Investoren aus Nicht-EU-Staaten.

Der chinesische Unternehmer und Gründer des Fahrzeugherstellers Geely will am Dienstag in Berlin den Wirtschaftsberater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Lars-Hendrik Röller, treffen. Im Wirtschaftsministerium hat er laut der Ministerin keinen Termin. Li hat mit Geely ehrgeizige Pläne: Er will einen weltweiten chinesischen Hersteller etablieren, der es mit führenden Herstellern wie Volkswagen, Toyota oder General Motors aufnehmen kann.

Daimler begrüßte offiziell das Investment aus dem Reich der Mitte als Vertrauensbeweis. China ist der wichtigste Markt für den deutschen Premiumhersteller.

February 26, 2018 04:53 ET (09:53 GMT)

