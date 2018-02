Communications Consultants Worldwide Ltd. (CCww), weltweit agierender Innovationstreiber im Bereich 3GPP-Technologien, hat seine Protokollstack-Software für NB-IoT-Endgeräte an WuQi Technologies Inc. lizenziert, einem weltweit führenden Entwickler von hochintegrierten Mixed-Signal-SOC-Lösungen und den neuesten Lizenznehmer der Protokollstack-Software für NB-IoT-Endgeräte Release 13 von CCww. Communications Consultants Worldwide (CCww) arbeitet mit WuQi Technologies an der Integration seiner NB-IoT-Protokollstack-Software in die hoch innovativen SoC von WuQi Technologies. Diese durch T2M beschleunigte Partnerschaft bereitet den Weg für die Herstellung von hochintegrierten SoC-Chipsätzen für NB-IoT mit sehr geringem Energiebedarf, die auf IoT Smart City, Smart Home und Wearable-Anwendungen ausgerichtet sind.

Richard Carter, CEO von CCww, sagte: "NB-IoT ist die neuste Protokollstack-Software von CCww für den Mobilfunk. Wir arbeiten mit großem Einsatz mit WuQi an der Entwicklung eines branchenführenden NB-IoT-SoC, um die Grenzen der Leistungsfähigkeit und den Lebenszyklus von Batterien für die nächste Generation von IoT zu erweitern. Sehen Sie unsere Vorführung auf dem Mobile World Congress (Halle 7 Stand C17).?

Michael Jiang, VP of Marketing and Sales für WuQi, fügte hinzu: "Es ist für uns eine große Ehre mit CCww, dem bedeutendsten Protokollstack-Entwickler im NB-IoT-Bereich, zusammenzuarbeiten. Durch unsere gemeinsame Ausrichtung auf den Integrationsprozess haben wir einen extrem niedrigen Stromverbrauch erzielt, der Kundenprodukte mit unerreichter Leistungsfähigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit ermöglichen wird. In Zukunft werden wir die Lösung gemeinsam auf Release 14 aktualisieren, die im 2. Quartal von 2018 auf den Markt kommt.?

Nigel Dixon, CEO von T2M, bemerkte dazu: "Unsere weltweiten Partnerschaften auf dem Halbleitermarkt sowie unser umfassendes Know-how in der drahtlosen Halbleitertechnologie waren der entscheidende Grund für die Zusammenarbeit mit WuQi und dessen führender NB-IoT-Protokollstack-Software und Support.?

Über WuQi

WuQi ist ein aus privaten Mitteln finanziertes Silizium- und Software-Start-up mit Firmensitz in Chongqing, China. WuQi entwickelt hochintegrierte und innovative Mixed-Signal-System-on-a-Chip-Lösungen für das Internet der Dinge (IoT), Trägerfrequenzanlagen, Gesundheits- und Fitnessmonitoring und andere Märkte. Besuchen Sie uns unter: http://www.wuqi-tech.com

Über CCww

CCww entwickelt, lizenziert und unterstützt seit 2000 eingebettete 3GPP-Protokollstack-Software für führende Global Player auf dem Mobilfunkmarkt und seitdem wurden mehr als 3 Milliarden Geräte unter Verwendung der CCww-Technology gefertigt. CCww lizenziert zurzeit eine portable Release 13/14 des Protokollstacks für NB-IoT-Endgeräte mit umfassender Integration, Konformitätsprüfung und Unterstützungsdiensten. Besuchen Sie: www.ccww.co.uk

Über T2M

T2M ist der weltweit größte, unabhängige globale Halbleitertechnologieanbieter von komplexer IP, Software, KGD und disruptiven Technologien, die eine beschleunigte Herstellung von IoT-, drahltlosen, Unterhaltungs- und Fahrzeugelektronikgeräten ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.t-2-m.com

