BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 23-Feb-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 23/02/2018 IE00B88D2999 22375 GBP 4600206.254 205.5958102 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 23/02/2018 IE00B7VB3908 397710 GBP 6590069.941 16.57003832 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 23/02/2018 IE00B7SD4R47 80262 EUR 16466823.09 205.1633785 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 23/02/2018 IE00B8JF9153 1087386 EUR 8259572.124 7.5958051 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 23/02/2018 IE00B878KX55 37425 EUR 9056795.457 241.9985426 Daily ETP



Boost ShortDAX 23/02/2018 IE00B8GKPP93 1294559 EUR 8875191.376 6.8557643 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 23/02/2018 IE00B7Y34M31 184542 USD 117857781.5 638.6501798 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 23/02/2018 IE00B8K7KM88 3383272 USD 19593965.03 5.7914247 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 23/02/2018 IE00B8W5C578 18359 USD 22627741.83 1232.514942 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 23/02/2018 IE00B8VZVH32 7587679 USD 18288890.75 2.4103406 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 23/02/2018 IE00B7ZQC614 97259727 USD 120724141.9 1.2412552 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 23/02/2018 IE00B7SX5Y86 998117 USD 35161226.3 35.2275598 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 23/02/2018 IE00B8HGT870 577787 USD 14509077.62 25.1114643 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 23/02/2018 IE00B6X4BP29 45475 USD 4425082.614 97.3080289 Daily ETP



Boost Copper 3x 23/02/2018 IE00B8JVMZ80 70513 USD 1830297.585 25.9568815 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 23/02/2018 IE00B8KD3F05 55997 USD 2831303.868 50.5617063 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 23/02/2018 IE00B8VC8061 349629873 USD 55871587.93 0.1598021 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 23/02/2018 IE00B76BRD76 175299 USD 7048116.944 40.2062587 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 23/02/2018 IE00B7XD2195 5777197 USD 18014999.9 3.1182942 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 23/02/2018 IE00B8JG1787 13715 USD 1418728.833 103.4435897 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 23/02/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2333009.498 41.52740295 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 23/02/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2499743.005 66.89707509 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 23/02/2018 IE00B94QKC83 5855 GBP 892810.6619 152.4868765 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 23/02/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 39595157.77 53.32243111 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 23/02/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1839028.486 211.7232888 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 23/02/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 253933013 4930.738116 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 23/02/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 159317863.7 19572.21912 Daily ETP



Boost Palladium 23/02/2018 IE00B94QLR02 12585 USD 570898.1776 45.3633832 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 23/02/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1465793.862 154.7665359 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 23/02/2018 IE00B94QL251 4863 USD 730856.6646 150.2892586 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 23/02/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 176736.413 3.1587713 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 23/02/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 341635.0616 65.6990503 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 23/02/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 621844.6913 84.1012566 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 23/02/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 525493.2118 88.2144052 Daily ETP



Boost Silver 2x 23/02/2018 IE00B94QL921 3015 USD 191042.9201 63.3641526 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 23/02/2018 IE00B94QL699 14638 USD 614962.5512 42.011378 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 23/02/2018 IE00B873CW36 3871502 EUR 34102998.78 8.8087256 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 23/02/2018 IE00B8NB3063 364030 EUR 34652874.56 95.1923593 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 23/02/2018 IE00BKT09149 2780 EUR 348802.6079 125.468564 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 23/02/2018 IE00BKS8QM96 251001 EUR 12815955.46 51.0593801 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 23/02/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 389576.0809 125.6697035 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 23/02/2018 IE00BKS8QN04 909259 EUR 53556439.85 58.901193 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 23/02/2018 IE00BKT09479 821 GBP 108647.8961 132.3360488 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 23/02/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8487503.246 52.91328923 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 23/02/2018 IE00BKT09032 2500 USD 241158.713 96.4634852 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 23/02/2018 IE00BKS8QT65 126211 USD 10951027.87 86.7676183 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 23/02/2018 IE00BLS09N40 482204 EUR 18761757.62 38.9083409 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 23/02/2018 IE00BLS09P63 307000 EUR 4751544.178 15.4773426 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 23/02/2018 IE00BLNMQS92 54400 EUR 4653846.359 85.5486463 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 23/02/2018 IE00BLNMQT00 78082 EUR 3860203.018 49.4378092 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 23/02/2018 IE00BVFZGC04 125808 USD 2494819.239 19.8303704 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 23/02/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1563694.253 81.9675134 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 23/02/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 465054.5028 40.848002 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 23/02/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 626601.0884 44.5662225 Short Daily ETP



Boost Brent 23/02/2018 IE00BVFZGD11 362613 USD 8061108.474 22.2306108 Oil ETC



Boost Gold 23/02/2018 IE00BVFZGK87 110868 USD 3000083.612 27.0599597 ETC



Boost Natural Gas 23/02/2018 IE00BVFZGL94 30751 USD 607521.7254 19.7561616 ETC



Boost BTP 10Y 5x 23/02/2018 IE00BYNXNS22 180650 EUR 8240471.544 45.6156742 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 23/02/2018 IE00BYNXPH56 66676 EUR 3520467.91 52.7996267 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 23/02/2018 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1773548.134 92.1132302 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 23/02/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 924529.011 63.3846847 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 23/02/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2427617.851 104.2701594 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 23/02/2018 IE00BYTYHS72 64480 USD 3328810.254 51.6254692 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 23/02/2018 IE00BYTYHR65 477057 USD 6156518.573 12.9052054 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 23/02/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 9669659.238 293.0554988 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 23/02/2018 IE00BYTYHM11 11000 USD 207560.6544 18.8691504 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 23/02/2018 IE00BYTYHQ58 52579994 USD 6718687.407 0.1277803 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 23/02/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8533801.954 166.4060596 ETP



Boost Bund 30Y 3x 23/02/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 326457.7832 111.0400623 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 23/02/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26340091.74 10209.33788 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 23/02/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 432947.7562 123.6993589 Short Daily ETP



