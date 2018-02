Nach Volvo will nun offenbar auch Fiat Chrysler bis 2022 aus dem Diesel aussteigen. Der Autobauer hofft, damit eine Strafe in den USA abzuwenden.

Der Diesel scheint nun auch beim italienisch-amerikanischen Autokonzern FCA (Fiat Chrysler) zum Auslaufmodell zu werden. Am 1. Juni will der Konzern seine Strategie für die nächsten vier Jahre präsentieren. Spätestens dann soll der Ausstieg aus dem Diesel offiziell beschlossen werden, berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf Insider.

Bis 2022 könnte FCA den Diesel aus nahezu der kompletten Modellpalette verbannen, berichtet die Zeitung. Nur Pickup-Modelle wie der der RAM 1500 könnten künftig noch mit Selbstzünder verkauft werden.

Der Konzern äußerte sich bisher nicht zu dem Bericht. Strategisch betrachtet wäre ein solcher Schritt wohl eine Flucht nach vorne. Denn die Dieselmodelle des Konzerns lieferten den Behörden weltweit Anlass für Ermittlungen. Anfang Februar schickten Berichte aus den USA die Aktie auf Talfahrt. Das US-Justizministerium hatte Fiat einen Kompromiss wegen mutmaßlich gefälschter Emissionsdaten vorgeschlagen.

Im Zentrum der US-Ermittlungen steht ausgerechnet der Goldesel des Konzerns, der Jeep Grand Cherokee. 104.000 Autos, die zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...