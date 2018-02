Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts012/26.02.2018/11:00) - "Während die Bundesregierung die syrische Regierung verurteilt, finden Deals mit der Erdogan-Türkei statt, mit denen diese dann Seite an Seite mit Jihadisten die Bevölkerung - darunter viele religiöse Minderheiten - in Afrin angreift." (Markus Hibbeler) Lesen Sie den vollständigen Kommentar auf PRIKK > http://bit.ly/2FtTNXn Über den Autor: Markus Hibbeler ist Photojournalist. Tätig u.a. für Axel Springer Verlag und Handelsblatt.

