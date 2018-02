FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom und der Softwarekonzern SAP weiten ihre Partnerschaft auf das Internet der Dinge (Internet of Things - IoT) aus. Die beiden Unternehmen arbeiten zusammen an einer umfassenden, kostenwirksamen Lösung, die Konnektivität, Unternehmensanwendungen, die Verfolgung und Überwachung von Geräten und Supportdienste bietet, wie sie auf dem Mobile World Congress in Barcelona ankündigten.

Im Rahmen der Vereinbarung wird die Deutsche Telekom ein Portfolio umfangreicher Angebote entwickeln, einschließlich Hardware und Services, die die Accelerator-Pakete der IoT-Plattform Leonardo von SAP ergänzen. Beide Unternehmen wollen außerdem Schnittstellen zwischen den IoT-Plattformen der Telekom und der SAP Cloud Plattform entwickeln und zertifizieren, die jeweils auf leistungsfähige IoT-fähige Szenarien ausgerichtet sind.

Das erste dieser Angebote soll sich an Kunden richten, die über mobile Vermögenswerte verfügen oder den Zustand mobiler Objekte in Echtzeit verfolgen oder überwachen müssen.

