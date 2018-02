Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rocket Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der weitere Verkauf von Aktien am Essenslieferanten Delivery Hero durch die Startup-Schmiede habe überrascht, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe vorerst nicht mit einer weiteren Anteilsreduzierung gerechnet, da Rocket bereits auf einem hohen Kapitalberg sitze. Die Expertin geht davon aus, dass das Unternehmen nach dem Anteilsverkauf nun sein Aktienrückkaufprogramm um 500 Millionen Euro aufstocken könnte. Dies könnte den Kurs beflügeln. Als Zeitpunkt der Bekanntgabe sieht Simon die Bilanzvorlage im April./tav/tih Beteiligung sehe. Da/tav Datum der Analyse: 26.02.2018

ISIN: DE000A12UKK6