Lauda-Königshofen - Deutsche Telekom-Aktie verbucht Kursgewinne - Chartanalyse Boden gefunden: Am tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren drehte die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) nach oben um und könnte eine generelle Änderung ihrer Richtung vollziehen, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

