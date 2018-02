Wien - In den kommenden Tagen werden in der Eurozone einige interessante Wirtschaftsindikatoren veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Hauptinteresse gelte wohl den vorläufigen Inflationsschätzungen für den Monat Februar. Die Analysten der RBI denken, dass die Teuerung ex Energie und Nahrungsmittel in der Eurozone weiter nach oben gedriftet ist. Da sich aber der Ölpreis gerechnet in Euro im Vergleich zum Vormonat um rund 6% reduziert habe, sollten die Energiepreise die Teuerung gedämpft haben. In Summe könnte sich daher die Gesamtrate ein wenig reduziert haben.

