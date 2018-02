Opposition von Premierministerin May wird stärker und größer DAX® (DE30 in der xStation 5) überwindet das 38,2% Fibo-Retracement Deutsche Bank (DBK.DE) bereitet den Börsengang von DWS vor

Zusammenfassung:An den asiatischen Aktienmärkten verbesserte sich zu Beginn der Woche die Stimmung, nachdem die US-Aktien am Freitag Gewinne verbuchten und die Vorwoche insgesamt in der Gewinnzone schlossen. BoJ-Gouverneur Kuroda merkte an, dass die japanische Zentralbank nicht plane, ihre geldpolitische Lockerung zu überarbeiten und schickte den Yen auf ein Wochen-Hoch. Dennoch hat es den Nikkei (JAP225) nicht davon abgehalte während der heutigen Sitzung 1,19% zu steigen. In Australien legte der S&P/ASX 200 (AUS200) um 0,71% zu, Chinas Hang Seng CE (CHNComp) um 0,7%. Die Aktienmärkte in Europa eröffneten aufgrund der guten Stimmung in Asien höher. Alle 19 Sektoren des STOXX Europe 600 wurden zu Beginn des Handelstages höher gehandelt, wobei Unternehmen im Bereich Grundressourcen und Technologie am meisten zulegen. In Bezug auf die europäische Politik sollten die jüngsten Entwicklungen beim Brexit-Thema erwähnt werden. Der ...

