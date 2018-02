Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0) blickt erneut auf ein Rekordjahr zurück:

2017 stieg der Umsatz um 6 % von 4.732,7 Mio. € auf den neuen Höchstwert von 5.036,3 Mio. €. Das operative Ergebnis1 legte um 21 % zu und erreichte die neue Höchstmarke von 606,6 Mio. € (2016: 503,0 Mio. €). Beim Gewinn nach Steuern2 liegt der neue Rekord bei 429,1 Mio. €, 24 % über dem bisherigen Höchststand von 345,4 Mio. € aus dem Jahr 2016.

"Wir haben das hervorragende Marktumfeld 2017 erfolgreich für profitables Wachstum genutzt - sowohl im OEM- als auch im MRO-Segment. Insgesamt sind unsere Ergebniswerte sogar etwas besser ausgefallen, als wir bei der zweiten Erhöhung der Ergebnisprognose im Oktober angenommen hatten", resümierte Reiner Winkler, Vorstandsvorsitzender der MTU Aero Engines AG, bei der Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen am Mittwoch, 21. Februar 2018. Die MTU hatte für 2017 mit rund 5,1 Mrd. € Umsatz gerechnet. Der Ergebnisausblick lag bei rund 600 Mio. € für das bereinigte EBIT und bei etwa 420 Mio. € für den Gewinn nach Steuern. Das Jahr 2018 markiert den Übergang von der Investitions- in die Konsolidierungsphase. "Wir streben dieses Jahr weiteres Wachstum an", stellte Winkler in Aussicht.

Ab 2018 wendet die MTU den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 15 an, der zu einer Reduzierung der ausgewiesenen Umsätze führt. Für das Geschäftsjahr 2017 rechnet die MTU nach IFRS 15 mit einem Umsatz von 3,65 Mrd. €. Das operative Ergebnis 2017 dürfte unter Anwendung von IFRS 15 leicht niedriger ausfallen und bei etwa 570 Mio. € liegen.

Ausblick 2018

2018 dürfte das zivile Seriengeschäft mit einem Umsatzplus von etwa 30 % auf US-Dollar-Basis das am stärksten wachsende Segment sein. "Getrieben ist der Anstieg von den Getriebefan-Programmen, deren Wachstum dieses Jahr seinen Höhepunkt erreichen dürfte", so Winkler. Weiter zunehmen dürften ...

