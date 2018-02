FRANKFURT (Dow Jones)--Im Tarifstreit mit dem Energieversorger Eon hat die Gewerkschaft Verdi die rund 10.000 Beschäftigten erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Am Dienstag, wenn die Tarifverhandlungen in Hannover fortgesetzt werden, treffen sich Eon-Mitarbeiter aus Brokdorf, Hamburg und ganz Niedersachsen sowie Bremen in der niedersächsischen Landeshauptstadt, um zu streiken, wie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mitteilte. In der vergangenen Woche hatten Verdi und die Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie (IG BCE) zu Warnstreiks am Montag aufgerufen.

Verdi zufolge hatte Eon in der zweiten Tarifverhandlungsrunde Ende Januar eine Lohnerhöhung von 2,1 Prozent bei einer Laufzeit von 18 Monaten angeboten. Dieses Angebot sei unzureichend, bekräftigte die Gewerkschaft. Sie fordert 6 Prozent mehr Geld für die Tarifbeschäftigten sowie eine Erhöhung der Auszubildendenvergütung um 175 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten sowie eine unbefristete Übernahme für Auszubildende.

February 26, 2018

