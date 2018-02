OLED-Display-Technologie - dünner, leichter und langlebiger.



Miaoli County, Taiwan (ots/PRNewswire) - WiseChip ist ein weltweit führender Anbieter von PMOLED-Displaylösungen mit mehr als zehn Jahren Produktionserfahrung und mit großem Engagement für die Entwicklung, das Design, die Herstellung und den Vertrieb von OLED-Technologie. Vom 27. Februar bis 1. März 2018 präsentiert das Unternehmen in Nürnberg auf der Embedded World in Halle 1, Stand 1-270, eine Reihe von OLED-Display-Produkten.



Besucher dieser Fachmesse können sich hier die flexiblen MP-Bildschirme wie 1,4" 128 x 16 Pixel, 1,8" 160 x 32 Pixel und 1,7" 256 x 64 Pixel mit einem Mindestbiegeradius von 10 mm ansehen. Flexible OLED haben vor allem bei tragbaren Geräten zahlreiche Vorteile. Sie sind dünner, leichter und haltbarer als LCDs. Im Gegensatz zur trägen Reaktionsgeschwindigkeit von LCDs bei -4° C bieten OLEDs einen wesentlich höheren Temperaturbereich von -40° C bis +70° C.



Die Produkte der flexiblen Serie haben den 2018 Taiwan Excellence Award erhalten. Der Taiwan Excellence Awards wird vom Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) im Auftrag des Ministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten verliehen. Die Kandidaten werden einer strengen Evaluierung unterzogen, die auf fünf Kriterien basiert: F&E, Design, Qualität, Marketing und Herstellung in Taiwan.



WiseChip wird ebenfalls eine transparente PMOLED-Anwendung für HUD zeigen, die eine um 65 % höhere Transparenzrate und eine Helligkeit von 1.500 Nits aufweist. Das transparente OLED-HUD verfügt über einen großen Betrachtungswinkel, hohen Kontrast, schnelle Reaktionszeit, geringen Stromverbrauch und einen breiten Temperaturbereich. Es liefert dem Fahrer bei jedem Wetter ein klares und helles Bild.



Aufgrund der wachsenden Automatisierung und Entwicklung sind Displays überall zu finden und sie werden zunehmend interaktiv. Die PMOLED-Struktur ist einfach, verfügt jedoch über herausragende Eigenschaften wie geringes Gewicht, einen dünnen Körper, hohe Helligkeit und einen großen Betrachtungswinkel. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und vollständig anpassbar. Die herausragenden Eigenschaften von PMOLED machen sie zur besten eingebetteten Lösung für Industrie, Medizin, Fahrzeugbau und intelligente Anwendungen. Mehr darüber finden Sie unter http://www.wisechip.com.tw.



OTS: WiseChip Semiconductor Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129704 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129704.rss2



Pressekontakt: MKT@wisechip.com.tw Hr. Humphrey Lin Telefonnummer: +886-37-587-168 E-Mail: MKT@wisechip.com.tw Foto - https://mma.prnewswire.com/media/641553/WiseChip_OLED_Display.jpg