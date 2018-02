Fahrverbote sind von gestern, weniger Staus und bessere Luft die Regel - dazu bräuchte es politischen Mut und eine individualisierte Maut.

Der Wahnsinn auf Singapurs Straßen wiederholt sich Tag für Tag. Lange Kolonnen von Autos schieben sich im Schritttempo aus den Außenbezirken des Stadtstaats in die City. Dabei ist die Fahrt ins Bankenviertel Raffles Place oder zur Shoppingmeile Orchard Road nicht gerade billig. Umgerechnet fast zwei Euro kostet jede Fahrt in die Innenstadt der asiatischen Finanzmetropole während der Rushhour morgens und abends. Die Verwaltung hat sich mit der Gebühr etwas Luft verschafft, zehn Prozent weniger Autos stauen sich seit ihrer Einführung in der Innenstadt. Immerhin.

Vorreiter Singapur

Doch Singapur reicht das nicht. Die Politik plant eine Revolution, um dem Verkehrsinfarkt endlich Herr zu werden. In den vergangenen Jahren hat der Stadtstaat sein elektronisches Mautsystem bereits auf die Autobahnen in der Peripherie ausgeweitet. Insgesamt 93 kamerabestückte Kontrollbrücken gibt es inzwischen. Jedes Mal, wenn ein Autofahrer sie passiert, wird ein bestimmter Betrag von einer Geldkarte abgebucht, die in einer kleinen Box im Auto steckt.

Aber selbst das ist im wahrsten Sinne des Wortes nur eine Brückentechnologie. Ab 2021 wird die Stadt ihre Gebühren über ein satellitengestütztes System erheben - individuell, kilometer- und minutengenau. Hightechmobilitätssteuerung made in Singapur. Weltweit blicken Bürgermeister und Verkehrsexperten auf den südostasiatischen Vorreiter. Der Stadtstaat will, so das erklärte Ziel, Autos aus dem Zentrum drängen, Staus vermeiden und stattdessen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Rund 200 Millionen Euro nimmt Singapur mit seinem Mautsystem jedes Jahr ein. Das Geld fließt fast komplett in Busse und Bahnen, in den Erhalt von Straßen und in ihre Sanierung. In Zukunft soll die Erhebung von Gebühren noch zielgenauer erfolgen: Jeder zahlt exakt das, was er verbraucht und verursacht: Straße, saubere Luft und Lärm.

Damit kommen die Südostasiaten dem Ideal eines perfekten Mautsystems näher. Ökonomen fordern seit Jahrzehnten Verkehrsnetze, bei denen die Nutzer für die Kosten komplett einstehen - inklusive einer Entschädigung für ökologische und soziale Kollateralschäden, für Abgase und lärmbedingten Stress. Dafür braucht es einen radikalen Umstieg auf Systeme, die kilometergenau abrechnen, den Schadstoffverbrauch der Autos und die Verkehrsdichte zu bestimmten Tageszeiten berücksichtigen. Lange war das ein Fall für visionäre Studien. Jetzt nicht mehr - dank Digitalisierung und GPS-Ortungstechnologie .

Nur das Autoland Deutschland tuckert hinterher. Um Fahrverbote für alte Dieselschleudern zu vermeiden, hat die Bundesregierung im Schulterschluss mit der Autoindustrie einen Fonds mit einer Milliarde Euro aufgesetzt, um "grüne Wellen" in Städten auszubauen und Nahverkehrsbusse mit neuen Abgasreinigungen auszustatten. Damit zementiert die Politik nur alte Strukturen. "Deutschland", sagt Andreas Knie, Mobilitätsforscher am Berliner Thinktank InnoZ, "verharrt verkehrspolitisch in der Adenauer-Zeit".

Ausgerechnet die Heimat des Automobils vergibt damit die große Chance, die Mobilität neu auszurichten, Verkehrspolitik neu zu denken. Die Zeit drängt. Sollten Elektroautos die Straßen erobern, fehlen dem Staat bald jedes Jahr 40 Milliarden Euro, die er bislang noch über die Mineralölsteuer einnimmt.

Doch die Bundespolitik nimmt die weltweiten Pioniere kaum zur Kenntnis. Singapur ist kein Einzelbeispiel. Stockholm etwa differenziert seine Maut nach Tageszeiten, London vergibt Flatrates für die City-Tour, und Florenz setzt auf Einfahrverbote. Das alles sind vergleichsweise simple, aber effektive Lösungen.

Doch wie sähe das perfekte Straßennutzungskonzept von morgen aus? "Die Politik müsste zunächst definieren, was sie mit einer Maut erreichen will", sagt Experte Knie. Die meisten City-Vorreiter von heute reduzierten vor allem Staus, verflüssigten den Verkehr. Im Idealfall würde eine Maut aber die Automassen nicht nur bepreisen und senken, sondern lenken - nach ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen.

