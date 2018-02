In der Spitze lagen Wirecard-Aktionäre seit Jahresbeginn bereits 18 Prozent im Plus, die Freude währte aber nur kurz. Seit dem Jahreshoch am 22. Januar sackte der Kurs wieder um jenen Zuwachs ab und notiert um die Nulllinie. Der Zahlungsabwickler war ähnlich wie vor knapp zwei Jahren in das Visier einer Shortattacke geraten. Auch wenn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...