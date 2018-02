Paris - Der EuroStoxx50 hat am Montag den Schwung der Vorwoche mitgenommen. Der Leitindex der Eurozone baute seine jüngsten Gewinne etwas aus und stieg bis zum Mittag um 0,62 Prozent auf 3'462,92 Punkte.

Auch an den wichtigsten Länderbörsen ging es weiter nach oben: So stieg der französische CAC 40 in Paris um 0,60 Prozent auf 5'349,02 Punkte. Der Londoner FTSE 100 rückte um 0,33 Prozent auf 7'268,22 Punkte vor.

An den internationalen Aktienmärkten herrscht weiterhin Optimismus vor, nachdem zuletzt Asiens Börsen und auch die Wall Street deutlich angezogen hatten. Sinkende Renditen am US-Anleihemarkt stimmten ...

