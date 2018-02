Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Neue iOS App für sichere Videokonferenz-Meetings von Tixeo(press1) - 26. Februar 2018 - Tixeo, ein auf höchsteSicherheitsanforderungen von Videokonferenz-Meetings spezialisierteseuropäisches Softwareunternehmen, stellt seine neue iOS App vor, mit dervertrauliche Besprechungen vom iPhone und iPad aus organisiert und sicherabgehalten werden können. Dies ist das erste Mal, dass eine professionellesichere Videokonferenz-App kostenlos im App Store verfügbar ist.Montpellier/Frankreich, München/Deutschland, 26. Februar 2018 - TixeoSARL, der französische Hersteller von IP-basierten und im Markt alssicherste und durch ANSSI (Agence Nationale De La Sécurité des Systèmesd'Information) zertifizierte HD-Videokommunikations-Lösungen, erfüllt absofort eine weiter Anforderung seiner Kunden. Mit der Einführung dieserApp erfüllt Tixeo die Anforderungen von Apple-Nutzern an Mobilität,Sicherheit und Datenschutz bei der Organisation ihrer Online-Meetings. DieBenutzer hatten bereits Tixeo-Lösungen auf macOS-basierten Computern,jetzt können sie die Tixeo Vorteile auch unter iOS nutzen.Renauld Ghia, CEO von Tixeo erklärt dazu: "Um den Sicherheits- undDatenschutzanforderungen der Mitarbeiter bei der mobilen Nutzung gerechtzu werden, haben die Tixeo-Teams für iOS die gleichenSicherheitsmechanismen entwickelt wie die von ANSSI zertifizierten undqualifizierten MacOS- und Windows-Lösungen. Als echte End-to-End-verschlüsselte Kommunikation (Audio, Video, Chat, Daten) in einerMehrpunkt-Videokonferenz, jedoch ohne Ports zu öffnen."Die Benutzeroberfläche der App ist die gleiche wie auf Mac OS, Androidoder PC. Darüber hinaus ist es jetzt möglich, alle Vorteile von Tixeo-Videokonferenz-Meetings auf mobilen Apple-Geräten zu nutzen. iOS-Nutzerwerden auch die hohe Audio/Video-Qualität von Tixeo mit der SVC (ScalableVideo Coding) on Demand-Technologie genießen, mit der sie Streams anNetzwerke (3G/4G/Wifi) anpassen können. In Bezug auf die Zusammenarbeitsind alle Funktionen von Tixeo verfügbar: Dokumenten-, App- und Desktop-Sharing, Fernsteuerung, Dateitransfer, Aufzeichnung und Livestreaming,Corporate Messaging und Ende-zu-Ende verschlüsselter Chat. Schließlichermöglicht diese neue App eine perfekte Interoperabilität mit älterenVideokonferenzsystemen (H. 323 / SIP) und dem Telefonnetz (eingehende undausgehende Anrufe). Weitere Informationen unter http://www.tixeo.com.W/K/H ConsultingWerner L. KuhnertTelefon: 08806 923895Email: mailto:presse@wkh-consulting.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2018 05:40 ET (10:40 GMT)