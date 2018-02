Frankfurt - Nach zuletzt recht turbulenten Wochen verliefen die letzten Handelstage am europäischen Rentenmarkt vergleichsweise ruhig, so die Experten von Union Investment.Wenngleich in allen europäischen Anleihemärkten keine nennenswerte Renditeveränderung auszumachen gewesen sei, hätten die Papiere der Peripherieländer einmal mehr im Blickpunkt der Investoren gestanden. Dies sei insofern verwunderlich gewesen, als dass vor der Wahl in Italien eigentlich mit einer zumindest leichten Schwäche des Segments gerechnet worden sei. Erst gegen Ende der Woche hätten italienische Papiere unter leichtem Abgabedruck gestanden. Zuvor sei das Interesse aber Widererwarten ungebrochen hoch gewesen. Spanien sei es zur Wochenmitte gelungen erneut sehr erfolgreich eine Anleihe zu platzieren. Nach der Rekord-Nachfrage im Januar, als ein zehnjähriges Papier begeben worden sei, hätten sich die spanischen Schatzmeister nun ans ganz lange Ende der Zinsstrukturkurve gewagt und eine Laufzeit von 30 Jahren gewählt. Für den Bond im Volumen von sechs Milliarden Euro hätten sich die Orderaufträge letztlich auf fast 26 Milliarden Euro summiert, obwohl die Emissionsprämie zwischenzeitlich reduziert worden sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...