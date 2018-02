Weiterhin kamen die Notierungen mit ihren letzten Hochs seit Anfang des Jahres nicht mehr über 0,892 GBP hinaus, so dass hier ein horizontaler Widerstand dargestellt werden kann. Dem Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund stehen nach oben hohe Hürden im Weg. Nach unten dagegen wären die nächsten Ziele mit dem Ende Januar erreichten Tief bei 0,869 GBP und der unteren Begrenzung des eingangs dargestellten Abwärtstrendkanals um 0,863 GBP mit der aktuell nachlassenden Tendenz bereits auf kurze Sicht erreichbar. Setzen die Notierungen die Richtung auf längere Sicht fort oder brechen sie nach unten aus dem skizzierten Kanal aus, was zur dynamischen Bewegung in Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...