Die GSMA gab heute auf dem Mobile World Congress bekannt, dass Huawei mit dem "Outstanding Contribution to the Mobile Industry Award" 2018 der GSMA ausgezeichnet wurde. Mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung werden Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen gewürdigt, die in erheblichem Maße zur Weiterentwicklung der Mobilfunkindustrie und der Mobilkommunikation beigetragen haben. Der Preis wurde gestern Abend im Rahmen einer feierlichen Zeremonie an Huawei übergeben.

"Huawei wurde 1987 gegründet. Vor nur 20 Jahren erhielt das Unternehmen seinen ersten Auftrag außerhalb Chinas", so Sunil Bharti Mittal, Vorstandsvorsitzender und Gründer der GSMA und Vorstandsvorsitzender von Bharti Enterprises. "In dieser relativ kurzen Zeitspanne hat sich das Unternehmen zum weltweit größten Anbieter von Netzwerkgeräten und -diensten für Mobilfunkbetreiber entwickelt und liefert ständig neue innovative Technologien und Produkte. Wir freuen uns, die beachtlichen Anstrengungen von Huawei zur Förderung der Mobilfunkindustrie mit dieser Auszeichnung würdigen zu können."

Huawei ist unter anderem in Bereichen wie Geräte, Smart Cities und Smart Grids führend. Mit der Teilnahme von Huawei an über 360 Normungsgremien, Branchenorganisationen und Open-Source-Communities wirkt das Unternehmen aktiv an der Weiterentwicklung des digitalen Ökosystems mit.

Schon immer konzentriert man sich bei dem Unternehmen stark auf Forschung und Entwicklung. In den vergangenen Jahren stand dabei der Ausbau der digitalen Infrastruktur der nächsten Generation im Vordergrund. Zu diesem Zweck wurden Innovationen in den Bereichen Cloud, künstliche Intelligenz und 5G-Technologien vorangetrieben. Von 2007 bis 2016 betrugen die FuE-Investitionen von Huawei insgesamt mehr als 48 Milliarden US-Dollar; allein im Jahr 2016 beliefen sie sich auf 11 Milliarden US-Dollar.

Die Verleihung der Global Mobile Awards 2018 (GLOMO) erstreckt sich auf die gesamte Woche des Mobile World Congress. Umfassende Informationen zu den GLOMO Awards finden Sie unter: www.globalmobileawards.com/.

