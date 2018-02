Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts015/26.02.2018/11:50) - "Ditib kann kein Partner für Staatsverträge sein, wie es manche SPD-geführte Regierungen und Landesverbände glauben. Keine Staatsverträge mit den islamistischen Verbänden! Der Berliner SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh und viele andere in der Berliner SPD und bei den Grünen befürworten Staatsverträge unter anderem mit der Ditib." (Erol Özkaraca) Lesen Sie den vollständigen Kommentar auf PRIKK > http://bit.ly/2ClkBua Über den Autor: Erol Özkaraca war von 2011 bis 2016 für die SPD Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und trat 2017 aus der SPD aus. Er ist Rechtsanwalt und lebt in Berlin. PRIKK.WORLD ist eine europäische Alternative zu Facebook, die dem User kostenlos anbietet: Blogs, Social Media, Marktplatz, Jobplattform, Crowdfunding und tagesaktuelle News. Jeder User hat einen kostenlosen Blog auf PRIKK, der in der Rubrik "Meinungen" der in den tagesaktuellen Nachrichten von PRIKK ausgespielt wird. Die Kommentare drücken nicht die Haltung von PRIKK aus. Mehr über PRIKK > http://www.prikk.world . Auf PRIKK gilt: Im Zweifel für die Meinungsfreiheit. Sie wollen mehr aktuelle Kommentare auf PRIKK lesen > https://www.prikk.world/meinungen/user-blog (Ende) Aussender: PRIKK GmbH Ansprechpartner: Naftali Neugebauer E-Mail: naftali.neugebauer@prikk.world Website: www.prikk.world Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180226015

