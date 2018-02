26.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Infineon (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Auf der 18. ordentlichen Hauptversammlung sind die Aktionäre der Infineon Technologies AG dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Gewinnverwendung gefolgt: Sie beschlossen die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,25 Euro je Aktie. Gegenüber dem letzten Geschäftsjahr entspricht das einer Erhöhung um ca. 14 Prozent. Insgesamt fließen damit fast 283 Millionen Euro an die Aktionäre, die auch auf diesem Weg am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden. Wolfgang...

