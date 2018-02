26.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Das Erste Group Research hat ein Credit-Update zur Telekom Austria veröffentlich. Darin heisst es: die Telekom Austria (Baa2 positiv /BBB positiv) konnte ihre Kreditkennzahlen seit dem Peak in 2013 stetig verbessern. Die Entschuldungsdauer wurde von 3,2 Jahren in 2013 auf 1,7 Jahre in 2017deutlich reduziert. Die Zinsdeckung verbesserte sich von 5,9x auf 14,7x. Das Gearing sank seit 2013 ebenfalls kontinuierlich und erreichte 79,4% in 2017. Im GJ 2017 stärkte die TKA ihre Position mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...