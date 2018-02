Die Aktien von Geely machen am Montag an der Börse in Frankfurt einen Sprung nach oben und überwinden einen wichtigen Widerstand. Ganz klar: Der Einstieg bei Daimler lenkt das Interesse der Investoren auf den chinesischen Autobauer. Mit dem heutigen Kurssprung klart sich die Charttechnik weiter auf - die Geely-Aktie hat weiteres Kurspotenzial...

Den vollständigen Artikel lesen ...