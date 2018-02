Frankfurt - Der Anstieg der Renditen 10-jähriger Treasuries von 2% auf knapp 3% in sechs Monaten hat die Finanzmärkte in der ganzen Welt in Turbulenzen gestürzt, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Rentenmärkte in der Eurozone hätten sich von diesem Schreck anstecken lassen; die Renditen der 10-jährigen Bunds seien in der gleichen Zeit von 0,3% auf 0,8% gestiegen. Der Anstieg hier werde gebremst durch die unverändert niedrigen EZB Geldmarktzinsen von rund 0%. Einmal mehr gebe die Wall Street den Ton an, alle anderen Märkte würden folgen. Eine Abkoppelung sei im Ausmaß möglich, aber nicht in der generellen Richtung.

