Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte sind überzeugend ins Jahr 2018 gestartet, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKonzept Portfolio A (ISIN LU1073949668/ WKN A11478).Der MSCI World-Index sei im Januar in lokaler Währung um 3,7 Prozent gestiegen. Getrieben worden seien die Kurse von den USA: Der marktbreite S&P 500-Index habe sich um 5,6 Prozent verbessert. Der US-Aktienmarkt profitiere derzeit von der im Dezember verabschiedeten Steuerreform. In Europa habe der EURO STOXX 50-Index um 3,0 Prozent zugelegt.

Den vollständigen Artikel lesen ...