Wien - "FONDS professionell" ONLINE untersucht in einer dreiteiligen Serie, welche Schätzwerte die Asset Manager für die neuen Transaktionskosten unter Mifid II ansetzen.Die EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid II verlange den Asset Managern Schätzwerte zu den künftigen Transaktionskosten für ihre Fonds ab. Diese für die Branche neue Kennzahl fließe in den Ex-ante-Kostenausweis ein, der Anlegern seit Jahresbeginn vor dem Abschluss eines Wertpapiergeschäfts vorzulegen sei. "FONDS professionell" ONLINE habe auf Basis von Morningstar-Daten für mehr als 40.000 Anteilsklassen von Publikumsfonds mit Vertriebszulassung in Deutschland und Österreich untersucht, wie die Investmenthäuser mit dem Thema umgehen würden. Die Ergebnisse würden in drei Artikeln veröffentlicht.

