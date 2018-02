Trier - In der achten Kalenderwoche folgten die HWB-Fonds der ruhigen Marktentwicklung und beendeten damit den ersten vollen Monat seit der Wiederaufnahme der offiziellen Anteilswertberechnung, so die Experten von HWB Capital Management.In dem Zeitraum hätten die Fonds ihr Potenzial bereits unter Beweis stellen können: Als der Weltaktienmarkt (MSCI World, EUR) in der Spitze um ca. 8% nachgegeben habe, habe das Wertsicherungsmanagement die Marktverluste abgefedert. Gleichzeitig hätten sich auch die wieder aufgestockten Bestände an Aktien und Wandelanleihen oberhalb des Marktergebnisses entwickelt. Die Experten von HWB Capital Management erwarten, dass sich diese Kurzfristentwicklung in den kommenden Monaten und Jahren fortsetzen wird und die HWB-Fonds somit an ihre alte Stärke anknüpfen werden. Da sich die Fondsvolumina der einzelnen HWB-Fonds seit Wiedereröffnung weitestgehend unverändert gezeigt hätten, liege der Schluss nahe, dass diese Einschätzung von den meisten HWB-Investoren geteilt werde. (Ausgabe vom 23.02.2018) (26.02.2018/fc/a/f)

