Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - LG Innotek meldete heute, dass es das UV-LED-Modul für Wasseraufbereiter im vergangenen Jahr an einen bekannten japanischen Aufbereiter-Hersteller geliefert und die perfekte Null-Fehler-Qualität erreicht hat.



Der japanische Markt hat bekanntlich sehr strenge Qualitätsstandards. Hier hat das Unternehmen seine großartige Leistungsfähigkeit und Qualität unter Beweis gestellt, indem es ca. 50.000 Module ohne einen einzigen Defekt geliefert hat.



UV-LED ist die moderne Halbleiter-Lichtquelle, die ultraviolettes Licht mit einer kurzen Wellenlänge von 200 bis 400 Nanometer (nm) emittiert. Sie beseitigt Bakterien und Viren und reagiert chemisch mit speziellen Substanzen, die für die Oberflächen-, Wasser- und Luftreinigung sowie für Gesundheitsfürsorge, medizinische Versorgung, Biotechnologie, Aushärtung und Expositionseinrichtungen verwendet werden.



Das UV-LED-Modul von LG Innotek mit wasserdichter Funktion emittiert ultraviolette Strahlen, um direkt 99,9 % an diversen Bakterien und Viren zu entfernen, während es in den Wassertank eines Wasseraufbereiters eingetaucht ist. Es handelt sich um ein wasserdichtes Produkt, das auf Wasseraufbereiter mit einem Wassertank spezialisiert ist und am inneren Boden oder an den Seiten des Wassertanks angebracht ist.



Das Produkt verfügt über vollständige Wasserdichtigkeit der Klasse IPX8, der höchsten Stufe bei den internationalen Kennziffern für Wasserschutz. Der andauernde Einsatz bei einer Wassertiefe von 1 Meter wird als sicher eingestuft.



Die UV-LED von LG Innotek ist auch für den menschlichen Körper unbedenklich, da für die Sterilisation nur ultraviolette Strahlen verwendet werden, keine Chemikalien oder Schwermetalle. Im Gegensatz zu herkömmlichen Quecksilber-UV-Lampen ist sie nicht bruchanfällig.



Das Produkt ist praktisch, da es dem Benutzer ermöglicht, sterilisierende ultraviolette Strahlen schnell und präzise zu kontrollieren. Eine Quecksilber-UV-Lampe benötigt etwa zwei Minuten zum Vorwärmen, während das UV-LED-Modul dank einer fortschrittlichen Halbleiter-Lichtquelle nicht vorgewärmt werden muss.



LG Innotek hat mit der Entwicklung der 100 mW UV-C LED im November 2017 - zwei Jahre früher als von der Industrie erwartet - aufgezeigt, dass es die weltweit beste UV-LED-Technologie hat. Das leistungsstarke UV-LED-Produkt sterilisiert die Oberfläche von Gegenständen und sogar fließendes Wasser und Luft.



Darüber hinaus hat LG Innotek im April 2017 das UV-LED-Modul zur Sterilisation von Wasserhahnaufbereitungssystemen produziert. Dieses Produkt ist mit dem Wasseraufbereiter "PuriCare Slim Up-down" ausgestattet, einem Direktwasser-Wasserfilter von LG Electronics, der auf positive Resonanz stößt.



[Photo link: http://bit.ly/2FzNvpv]



