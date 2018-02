Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts016/26.02.2018/12:15) - Der Senat der Wirtschaft ist eine unabhängige Wirtschaftsorganisation, mit dem Ziel, Unternehmen und die Gesellschaft mit praxis- und zukunftsorientierten Anwendungsinformationen zu ökosozialen Themen auszustatten und Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen bereitzustellen. Gemeinsam mit über 560 Unternehmen in Österreich sowie weiteren Unternehmen in den umliegenden Ländern, werden nach dem Leitspruch "Wirtschaft - Das sind wir ALLE!" neue Denkanstöße und innovative Lösungsansätze erarbeitet. PALLAS CAPITAL wird nun auch verstärkt Know-how einbringen und in den Kernbereichen Nachfolgeregelung, Liquiditätssicherung und Expansion als nachhaltiger Ansprechpartner agieren. (Ende) Aussender: PALLAS CAPITAL Advisory AG Ansprechpartner: Dr. Florian Koschat Tel.: +43 1 33636668 E-Mail: koschat@pallascapital.com Website: www.pallascapital.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180226016

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2018 06:15 ET (11:15 GMT)