Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Inditex vor Zahlen von 36,00 auf 33,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal dürfte in seiner zweiten Hälfte schwieriger für den Textilkonzern verlaufen sein, schrieb Analyst Inigo Egusquiza in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte senkte seinen Gewinnannahmen (EPS) bis 2019 und verwies auf ein schwächeres Wachstum, Gegenwind durch Wechselkurseffekte und eine weitere Verwässerung der Bruttomarge. Für das abgelaufene Geschäftsjahr erscheine der Markt noch zu optimistisch und die Erwartungen dürften weiter sinken. Die Aktie sei aber aktuell attraktiv bewertet./tav/la Datum der Analyse: 26.02.2018

AFA0040 2018-02-26/12:50

ISIN: ES0148396007