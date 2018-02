Die gute Laune der Wall Street könnte am Montag in eine weitere Runde gehen. Die jüngste Rally am Aktienmarkt ist eng gekoppelt mit der Entwicklung am Rentenmarkt. Denn zuletzt sind steigende Renditen stets als Zeichen zunehmender Zinserwartungen interpretiert worden, die den Aktienmarkt belastet hatten. "Höhere Inflations- und Zinserwartungen wurden für den scharfen Ausverkauf verantwortlich gemacht, nachdem die Notenbanken einige weitere falkenhaftere Kommentare abgegeben und sich die Konjunkturdaten verbessert hatten", ruft Marktstratege Craig Erlam von Oanda mit Blick auf die Lage Anfang Februar in Erinnerung. Am Rentenmarkt gehen die Renditen aktuell leicht zurück und liefern insofern kein Störfeuer für den US-Aktienmarkt. Der Aktienterminmarkt deutet auf eine etwas festere Handelseröffnung am Kassamarkt hin.

Zum Wochenbeginn werden sich aber wieder zwei Vertreter der US-Notenbank zu Wort melden, deren Aussagen auf neue Hinweise zum künftigen Zinspfad der Federal Reserve abgeklopft werden dürften. Äußern werden sich Fed-Gouverneur James Bullard aus St. Louis und Vize-Chairman Randall Quarles. Richtig spannend für viele Börsianer dürfte aber der Auftritt des neuen Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem Kongress am Dienstag werden. Die Frage, ob die Fed mit drei oder doch vielleicht mit vier Zinserhöhungen im laufenden Jahr plane, sei weiterhin nicht beantwortet, heißt es im Handel.

February 26, 2018

