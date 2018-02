Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt am Montagmittag eine leichte Aufwärtstendenz. Nach der unspektakulären Vorwoche mit einem leicht negativen Wochensaldo nimmt der SMI damit wieder einen Anlauf auf die Marke von 9'000 Punkten. Allerdings konnte der Leitindex die Höchststände aus dem frühen Geschäft nicht ganz halten. Etwas Schwung kam zum Wochenstart von den sehr starken US-Börsen vom Freitag, wo rückläufige Zinsen für Staatsanleihen die Stimmung wieder steigen liess. Ob dies nachhaltig ist, könnten weitere Inflationsdaten aus den USA im Verlauf der Woche zeigen.

Die anhaltende Volatilität an den Aktienmärkten in der vergangenen Woche zeige, dass die Unsicherheit der Investoren über die Weiterentwicklung der Fundamentaldaten der Unternehmen weiterhin gross sei, heisst es in einer Markteinschätzung der Zürcher Kantonalbank. Insgesamt seien die Kursschwankungen als Fortsetzung der Konsolidierung des längerfristigen Aufwärtstrends zu deuten. Denn die jüngste Korrektur sei nicht der Furcht vor einem globalen konjunkturellen Abschwung entsprungen, sondern sei lediglich eine Bewertungskorrektur.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 12.10 Uhr 0,28% höher bei 8'973,44 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,21% auf 1'478,29 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,32% auf 10'338,55 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 21 im Plus und 9 im Minus.

An ...

