GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der Einstieg des chinesischen Autobauers Geely bei Daimler führt zu personellen Konsequenzen beim Lkw-Bauer Volvo in Schweden. Håkon Samuelsson werde im April den Aufsichtsrat verlassen, teilte die Volvo Group am Montag mit. Daimler und Volvo sind direkte Konkurrenten bei Lastern und Bussen. Es sei nicht wünschenswert, dass jemand Einsicht in beide Unternehmen habe, hieß es. Samuelsson ist auch Vorstandschef beim rechtlich selbstständigen Autobauer Volvo Cars, der nur Pkw anbietet und von Geely kontrolliert wird. Am Freitag war bekannt geworden, dass Geely-Chef Li Shufu mit knapp 9,7 Prozent bei Daimler eingestiegen ist./sh/DP/nas

ISIN SE0000115446 DE0007100000 KYG3777B1032

AXC0123 2018-02-26/12:57