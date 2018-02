BONN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung lotet mit Bürgermeistern aus fünf Städten Wege für einen kostenlosen Nahverkehr aus, um die Luftqualität in Kommunen zu verbessern. Zu entsprechenden Gesprächen sind am Montag in Bonn Vertreter des Umweltministeriums mit den Spitzen von Bonn und Essen (Nordrhein-Westfalen) sowie Mannheim, Reutlingen und Herrenberg (Baden-Württemberg) zusammengekommen. Diese fünf Kommunen sollen nach einem Vorschlag der Bundesregierung "Modellstädte zur Luftreinhaltung" werden.

Bei dem auf zwei Stunden angelegten Treffen geht es auch um die Überlegung, die Nutzung von Bussen und Bahnen kostenlos zu machen. Ein möglicher Gratis-ÖPNV komme als eine Idee von mehreren auf den Tisch, sagte ein Sprecher der Bundesumweltministeriums vor Beginn der Beratungen.

Die möglichen Modellstädte und die Gratis-Nahverkehr-Idee hatte die Bundesregierung jüngst in einem Brief an die EU genannt. Diese macht Druck auf Deutschland wegen einer hohen Luftbelastung in vielen Städten mit gesundheitsschädlichem Stickoxid, das vor allem aus Dieselabgasen stammt.

Die Beratungen in Bonn stehen einen Tag vor dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig unter besonderer Beobachtung. Die Leipziger Richter wollen an diesem Dienstag entscheiden, ob auch Fahrverbote für Diesel nach aktueller Rechtslage möglich wären./wa/DP/jha

