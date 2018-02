Die EU vertraut nicht darauf, dass die Akteure im Syrienkonflikt die geforderte Waffenruhe einhalten. Sie will einen Überwachungsmechanismus einrichten.

Die EU fordert nach der Verabschiedung der UN-Resolution für eine Waffenruhe in Syrien eine Kontrolle der Einhaltung. "Diese Resolution (...) braucht Überwachungsmechanismen", sagte die EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssel. ...

