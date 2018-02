Frankfurt am Main - Die Zugangsbedingungen für Investoren auf den chinesischen Rentenmarkt haben sich seit 2017 stark verändert: Der Zugang auf Staatfonds und Zentralbanken ist nicht länger beschränkt, so die Experten von UBS Asset Management (UBS AM).Damit seien die Türen für institutionelle Investoren unter anderem auf die chinesischen Anleihemärkte weit geöffnet. Was diese Märkte aktuell besonders attraktiv mache: Langfristig gesehen hätten sich 10-jährige Staatsanleihen aus China stabiler entwickelt als vergleichbare Papiere aus weiter entwickelten Märkten.

