Wien - Die Deutsche Bank hat nun offiziell den Börsengang ihrer Fondstochter DWS in die Wege geleitet, so die Experten von "FONDS professionell"."Der geplante Börsengang gibt uns die Möglichkeit, das volle Potenzial der DWS für unsere Kunden und Mitarbeiter auszuschöpfen", lasse sich Nicolas Moreau, Vorstandschef der DWS, in einer Mitteilung zitieren. "Für unsere Aktionäre wollen wir gleichzeitig attraktive Renditen erwirtschaften." Der offizielle Startschuss des Parkettdebüts sei für diese Woche erwartet worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...