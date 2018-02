Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Auf dem Radar 1: LenzingDie 6,51 Prozent Tagesplus Lenzings vom Freitag waren das fünftgrösste Tagesplus eines ATX-Werts 2018. Wie geht es weiter? aktuelle Indikation: 103.00/ 103.06 V eränderung zu letztem SK: -0.84% Auf dem Radar 2: FACCFACC mit 5,02% auf 20,10 am Freitag. Das gesamte Wochenminus wurde aufgeholt. Der ATX-Platz per März-Verfall ist wohl fix. aktuelle Indikation: 20.26/ 20.46 Veränderung zu letztem SK: 1.29% Auf dem Radar 3: AmagDie Oberösterreicher liefern am Dienstag Zahlen, wie verhält sich die Aktie im Vorfeld? aktuelle Indikation: 50.60/ 52.00 Veränderung zu letztem SK: -1.72% Auf dem Radar 4:...

