BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hat ihrer Partei einen programmatischen Neuanfang versprochen. "Wir wollen Vertrauen zurückgewinnen und wieder ein besseres Ergebnis erreichen", sagte Merkel am Montag bei einem CDU-Parteitag in Berlin. Die Kanzlerin warb dort in einer knapp einstündigen Rede für die Inhalte des Koalitionsvertrages mit der SPD, der anschließend zur Abstimmung stand. Dieser Vertrag sei ebenso Zeichen des Aufbruchs wie die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms für den nächsten Parteitag, der im Dezember in Hamburg stattfinden soll.

Merkel erinnerte an den letzten Parteitag, der vor anderthalb Jahren in Essen abgehalten wurde. Schon damals sei es gemäß des Leitantragsmottos um "Orientierung in schwierigen Zeiten" gegangen.

Die Zeiten seien seitdem nicht weniger schwierig geworden, erklärte Merkel. Orientierung sei deshalb weiterhin gefragt. Dabei gehe es um die Frage, was die CDU ausmache, was die Partei seit ihrer Gründung immer wieder stark gemacht habe.

"Das war ein Knaller"

Merkel zählte in diesem Zusammenhang die Siege der CDU bei den Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen auf. So hätten die Saarländer mit Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze heftig gegen die "rot-rot-grünen Blütenträume" gekämpft. "Das war ein echter Knaller, ein Knaller mit Signalwirkung", sagte Merkel, deren Worte mit lautem Applaus quittiert wurden - die amtierende saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer sollte anschließend zur neuen CDU-Generalsekretärin gewählt werden.

Mit Blick auf die Bundestagswahl sagte Merkel, die Union sei wieder mit Abstand die stärkste Kraft. Gegen die Union könne keine Regierung gebildet werden, und damit sei das gesteckte Ziel erreicht worden. Genau so klar sei aber auch, dass das Ergebnis nicht den Ansprüchen genüge. "Wir haben alle gekämpft und wir waren alle enttäuscht", sagte die CDU-Vorsitzende.

Die CDU ziehe sich jedoch nicht ins Jammertal zurück. "Die Verluste spornen uns an", sagte Merkel, die den Koalitionsvertag als Antwort auf das Wahlergebnis bezeichnete.

Großes Unbehagen im Land

Als Grund für die Unzufriedenheit der Wähler machte Merkel drei Gründe aus. Erstens gebe es ein Unbehagen gegenüber der Funktionsfähigkeit staatlicher Institutionen. Dieses Unbehagen sei durch die Flüchtlinge noch verstärkt worden. Ein solches Unbehagen könne das Miteinander im Land gefährden, sagte Merkel, die zweitens ein Unbehagen gegenüber den neuen technischen Möglichkeiten ausmachte. Drittens gibt es Merkel zufolge in Deutschland "ein Unbehagen wegen der Konflikte um uns herum." Dabei stehe auch die Frage im Raum, ob Europa sein Wohlstandsversprechen einlösen und erneuern könne.

Der Koalitionsvertrag gebe auf alle diese Fragen die richtigen Antworten, warb Merkel bei den rund 1.000 Delegierten um Zustimmung. Es gehe "um ein gutes Programm für Deutschland", sagte die CDU-Vorsitzende, die sehr lange auf die einzelnen Inhalte des Koalitionsvertrages einging.

Stärkeres Europa

Merkel warb in diesem Zusammenhang für eine stärkere Stellung Deutschlands und Europas auf der Weltbühne. Man müsse sich entscheiden, ob man mitreden wolle. "Oder überlassen wir das anderen und lassen uns auf die Zuschauertribüne verbannen?" Die Kanzlerin sprach sich erneut für einen Aufbruch in Europa aus und betonte, die Stabilität des Euro brauche "dringendes Handeln".

Die CDU-Vorsitzende ging auch auf die parteiinterne Kritik an der Ressortverteilung innerhalb der künftigen Regierung ein. "Ja, auch ich empfinde den Verlust des Finanzressorts als schmerzhaft", sagte sie. Ihrer Meinung nach wäre es aber nicht richtig gewesen, die Verhandlungen an der Frage von Posten scheitern zu lassen. "Es liegt an uns, ob wir den Willen und die Bereitschaft ausstrahlen, dieses Land gestalten zu können", sagte Merkel, deren Rede mit minutenlangem Applaus bedacht wurde.

