Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Direktor Benoit Coeure hat die Finanzmärkte nach Einschätzung der Commerzbank auf ein Ende des Nettoankaufs von Anleihen durch die Europäische Zentralbank (EZB) eingestimmt. Volkswirt Michael Schubert weist auf eine Rede hin, die Coeure am Freitagabend gehalten hat, in der der für Marktoperationen zuständige Franzose sagte: "Das Eurosystem kann sich als Käufer vom Markt zurückziehen, ohne einen unerwünschten Anstieg der Laufzeitprämie zu riskieren." Schubert erwartet, dass die EZB nun ihre Aussagen zum künftigen Zinskurs (Forward Guidance) ändern wird.

Coeure wies in seiner in New York gehaltenen Rede auf die zwei Faktoren hin, die die längerfristigen Zinsen beeinflussen: Die Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Kurzfristzinsen, die die Zentralbank mit ihrem Leitzins bestimmt, und die Laufzeitprämie, die Investoren für das Halten länger laufender Anleihen verlangen. Durch den Ankauf von Anleihen wird diese Prämie gedrückt.

Droht die Zentralbank, diese Käufe einzustellen oder zu verringern, steigt diese Prämie wieder und mit ihr die Langfristzinsen. So jedenfalls war es während des so genannten Taper Tantrum, das Fed-Chef Ben Bernanke 2013 mit einer Rede auslöste.

Coeure befürchtet kein Taper Tantrum für die Eurozone

Coeure ist jedoch der Ansicht, dass das im Euroraum nicht zu befürchten steht, wenn die Zentralbanken des Eurosystems ihre Käufe einstellen. Hauptgrund ist die Knappheit deutscher Bundesanleihen am Markt. Coeure schätzt, dass nur rund 10 Prozent der emittierten Bundesanleihen tatsächlich verfügbar sind, während 90 Prozent bei Zentralbanken und anderen Finanzinstituten liegen und nicht verfügbar sind.

Die konstant hohe Nachfrage nach diesen Papieren hält deren Preise hoch und die Renditen niedrig. Und Bundesanleihen sind im Euroraum der Orientierungsmaßstab für alle anderen Anleihen. Da die EZB beschlossen hat, die Erträge aus fällig werdenden Papieren für längere Zeit und "so lange wie nötig" zu reinvestieren, wird sich an dieser Situation vorerst nichts ändern.

Sollte die EZB ein Ende der Anleihekäufe ab Oktober dieses Jahres beschließen - gegenwärtig erwarten Beobachter eher eine Verlängerung bis Jahresende - bliebe jedoch das Problem, dass an den Märkten dann zunehmend Zinserhöhungen erwartet werden würden. Denn die sollen ja nach dem Ende der Nettoankäufe beginnen, wenn auch erst deutlich später.

EZB dürfte ihre Forward Guidance für Leitzinsen ändern.

Coeure sagte dazu: "Ein kürzerer Ankaufhorizont könnte mit einer stärkeren Forward Guidance zu den Zinsen kombiniert werden, um zu verhindern, dass sich die Zinserhöhungserwartungen der Investoren unerwünscht nach vorne verschieben."

Commerzbank-Volkswirt Schubert meint: "Wahrscheinlich wird die EZB ihre Forward Guidance ändern und konkretere Hinweise darauf geben, was eine Anhebung der Zinsen erst weit nach dem Ende der Nettokäufe genau bedeutet."

Wann genau das geschehen wird, ist allerdings nicht klar. Aus dem in der vergangenen Woche veröffentlichten Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 25. Januar ging hervor, dass die EZB eine Änderung ihrer Kommunikation "bei einer der nächsten Sitzungen" diskutieren will. Die nächste EZB-Ratssitzung mit geldpolitischer Beschlussfassung steht am 8. März an.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2018 06:58 ET (11:58 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.