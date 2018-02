Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) hat ein neues Firmware-Update für den EonStor DS 4000 Gen2 SAN-Speicher herausgegeben, um den Datendurchsatz für Medien- und Unterhaltungslösungen insgesamt zu verbessern. DS 4000 verfügt über AV-(Audio/Video-)Optimierungen und verbessert die Leistung bei hochauflösenden Medien- und Multi-Streaming-Anwendungen. Es liefert die notwendige Leistung und Zuverlässigkeit für z.B. Medienproduktionen von HD bis 4K und darüber hinaus.



Je nach Anforderungen bezüglich hoher Verfügbarkeit und Kostenerwägungen können Kunden zwischen Einzel- oder Dual-Controllern wählen. Beide Varianten garantieren eine problemlose Bearbeitung von Medieninhalten bzw. deren Wiedergabe. Für Umgebungen, wo es auf hohe Verfügbarkeit ankommt, bietet das EonStor DS 4024 redundante Controller-Modell mit 24 SAS-Laufwerken, FC 16-Gbit/s-Host-Schnittstellen und "Symmetric Active/Active"-Funktion eine absolut stabile sequenzielle Lese- und Schreibleistung von 3.600 MB für 4K- bzw. 5K-Performance unter Alltagsbedingungen. Wenn Kostenerwägungen ein Faktor sind, liefert das EonStor DS 4016 Single-Controller-Modell mit 16 NL-SAS-Laufwerken und SAS 12-Gbit/s-Schnittstellen eine stabile sequenzielle Lese- und Schreibleistung von immerhin noch 2.600 MB für HD-, 2K- oder 4K-Performanceanforderungen.



Dank AV-Optimierung kann das DS 4000 die erforderlichen Mediendaten auf intelligente Weise erkennen und vorladen, um einen stabilen, hohen Durchsatz ohne Framedrops bereitzustellen. Es stellt sicher, dass Laufwerke bei Verzögerungen unmittelbar auf jede I/O-Anfrage reagieren, was bei der Videobearbeitung oder bei der Wiedergabe wichtig ist. Außerdem ermöglicht die DS 4000 Serie in Verbindung mit einem High-Density-Erweiterungsgehäuse (4HE, 60 Schächte) eine maximale Kapazität von bis zu 4 PB, mehr als genug, um alle Video- und Audiodateien zu speichern und zu streamen.



Thomas Kao, Senior Director of Product Planning bei Infortrend, kommentierte: "Wir arbeiten unermüdlich und kontinuierlich an Verbesserungen, um unsere Kunden mit den besten Lösungen auszustatten. Mit AV-Optimierung und anderen Verbesserungen sorgen die Innovationen von Infortrend dafür, dass Content-Urheber und -Eigentümer in der sich rasant entwickelnden Medien- und Unterhaltungsbranche über die notwendige Leistung verfügen."



Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



