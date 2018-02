Wegen des Verstoßes gegen demokratische Grundprinzipien hat die EU Sanktionen gegen den Inselstaat der Malediven und das Königreich Kambodscha angedroht.

Die EU hat den Malediven und Kambodscha mit Sanktionen gedroht, sollten die Länder weiter gegen demokratische Grundprinzipien verstoßen. Die Außenminister der Mitgliedstaaten forderten die Regierung der Malediven am Montag in Brüssel auf, den Ausnahmezustand in dem Land aufzuheben und politische Gefangene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...