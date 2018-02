Kraft Heinz (WKN:A14TU4), viertes Quartal 2017 fiel deutlich schlechter aus als erwartet. Der Titan in der Konsumgüterindustrie verzeichnete einen geringen Umsatzanstieg von 0,3 % und einen Rückgang von 0,6 % beim organischen Umsatz. Das Management konnte aber auf einige Lichtblicke verweisen. So stieg der Umsatz in Europa im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9,3 %. Obwohl 8,4 % dieser Leistung auf eine günstige Währungsumrechnung zurückzuführen sind, konnte das Segment dennoch einen Prozentpunkt Umsatzverbesserung erzielen.



Deutlich besser entwickelte sich das Geschäft in anderen Teilen der Welt, mit einem Umsatzwachstum von 5,2 % und einem organischen Umsatzwachstum von 7 %. Das Management stellte ...

