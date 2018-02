Münster (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am Wochenende gingen die Olympische Winterspiele 2018 zu Ende. Es sind die aus deutscher Sicht erfolgreichsten Olympischen Winterspiele seit langem.



Unbändige und unvergessliche Freude spüren sicher auch die Gewinner eines Lotto-Jackpots. Eine Spielteilnehmerin aus Nordrhein-Westfalen kennt seit dem letzten Samstag nun dieses Glücksgefühl. Bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 konnte sie mit den Gewinnzahlen 18, 27, 33, 41, 44 und 47 sowie der passenden Superzahl 6 den mit 8 Millionen Euro gefüllten Jackpot in der obersten Gewinnklasse treffen.



Ihren Glückstipp hatte die aus dem Kreis Soest stammende Lottospielerin mit der WestLotto-Kundenkarte gespielt. Die Gewinnerin steht damit bundesweit als Einzige auf der obersten Stufe des Siegertreppchens und gewinnt 8.544.076,30 Euro. Durch die hinterlegten Informationen auf der Kundenkarte kann durch WestLotto umgehend ein Kontakt zur Gewinnerin hergestellt werden. Die staatliche Gewinnauszahlungsgarantie ist dadurch sichergestellt.



Auch der mit einer Silber-Medaille vergleichbare zweite Gewinnrang bei LOTTO 6aus49 bleibt diesmal komplett in Nordrhein-Westfalen und ist ebenfalls millionenschwer. Ein aus dem Raum Bochum kommender Spielteilnehmer konnte als Einziger den zweiten Gewinnrang erzielen. Seine Ausbeute von 1.660.619,80 Euro lässt sich ebenfalls sehen. Ganz genau so wie die versilberte Leistung des deutschen Olympia-Eishockey-Teams, das zwar im Endspiel die Chance auf Gold hatte, aber auch mit dem zweiten Platz unerwartet und haushoch gewonnen hat.



Pressesprecher Axel Weber zeigt sich über den inzwischen siebten und achten Neu-Millionär des laufenden Jahres in Nordrhein-Westfalen begeistert: "Herzlichen Glückwunsch zu diesen besonderen "Medaillen". Ein Doppelerfolg mit gleich zwei Millionären in den beiden obersten Gewinnklassen ist genauso außergewöhnlich wie bei den Olympischen Spielen. Lotto-Gold und -Silber für NRW!"



OTS: WestLotto newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62773 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62773.rss2



Pressekontakt:



Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG Axel Weber Tel.: 0251-7006-1341 Fax: 0251-7006-1399 E-Mail: axel.weber@westlotto.com