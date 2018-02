Highlights des 4. Quartals 2017

Umsätze in Rekordhöhe von 10,4 Mrd. US-Dollar, ein Anstieg von 12 % gegenüber dem 4. Quartal 2016

Verwässerter Gewinn pro Aktie in Rekordhöhe von 1,53 US-Dollar, ein Anstieg von 23 %

Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit von 1,4 Mrd. US-Dollar

Aktionärsrendite von 461 Mio. US-Dollar durch Aktienrückkäufe und Dividenden

Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende um 20 % auf 0,33 US-Dollar pro Aktie

Highlights des Gesamtjahrs 2017

Umsätze in Rekordhöhe von 38,9 Mrd. US-Dollar, ein Anstieg von 6 % gegenüber 2016

Verwässerter Gewinn pro Aktie in Rekordhöhe von 5,90 US-Dollar, ein Anstieg von 14 %

Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit in Rekordhöhe von 3,3 Mrd. US-Dollar

Aktionärsrendite von ca. 1,3 Mrd. US-Dollar durch Aktienrückkäufe und 400 Mio. US-Dollar in Dividenden

AURORA, Ontario (Kanada), 26. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX:MG) (NYSE:MGA), ein Technologieunternehmen und einer der weltgrößten Automobilzulieferer gab heute seine Geschäftsergebnisse für das 4. Quartal und das Jahr zum 31. Dezember 2017 bekannt.

THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017 2016 2017 2016 Reported Sales $ 10,391 $ 9,253 $ 38,946 $ 36,445 Income from operations before income taxes $ 761 $ 646 $ 2,999 $ 2,780 Net income attributable to Magna International Inc. $ 556 $ 478 $ 2,206 $ 2,031 Diluted earnings per share $ 1.53 $ 1.24 $ 5.90 $ 5.16 Non-GAAP Financial Measures (1)



Adjusted EBIT $ 809 $ 696 $ 3,108 $ 2,898 Adjusted diluted earnings per share $ 1.57 $ 1.31 $ 5.96 $ 5.23 Alle Ergebnisse mit Ausnahme der Aktienkennzahlen (in US-Dollar) sind in Mio. US-Dollar angegeben.





(1) Bereinigtes EBIT und bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie sind Nicht-GAAP-Kennzahlen, die keine genormte Bedeutung gemäß U.S. GAAP haben und daher gegebenenfalls nicht vergleichbar mit der Berechnung ähnlicher Kennzahlen durch andere Unternehmen sind. Eine Definition und Überleitung dieser Nicht-GAAP-Kennzahlen finden Sie in den Überleitungsrechnungen für die letzten drei Monate und das Jahr zum 31. Dezember 2017, die im Abschnitt "Ergänzende Daten" in dieser Pressemitteilung enthalten sind.

"Ich bin mit unseren Ergebnissen für das Jahr 2017 zufrieden, die Rekordergebnisse für den Verkauf, den Gewinn pro Aktie und die Mittelzuflüsse aus operativer Geschäftstätigkeit darstellen. Vorausblickend werden wir weiterhin unsere Strategie für langfristiges Wachstum verfolgen, die auf die Zukunft der Mobilität ausgerichtet ist. Darüber hinaus haben wir unsere Führungsstruktur neu ausgerichtet, um die Zusammenarbeit weiter zu verbessern und unsere Position als Anbieter von Mobilitätslösungen zu stärken.

- Don Walker, Chief Executive Officer, Magna

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist unter dem folgenden Link verfügbar:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/08eb7658-d691-410f-ac5f-1d2248dfaf2a (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/08eb7658-d691-410f-ac5f-1d2248dfaf2a)

DREIMONATSZEITRAUM ZUM 31. DEZEMBER 2017

Für das Quartal zum 31. Dezember 2017 haben wir einen Umsatz in Rekordhöhe von 10,39 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet, ein Anstieg von 12 % im Vergleich zum 4. Quartal 2016. Dieses Umsatzwachstum wurde während eines Zeitraums erreicht, in dem die PKW-Produktion in Europa um 7 % anstieg und die PKW-Produktion in Nordamerika um 5 % zurückging, jeweils im Vergleich zum 4. Quartal 2016. Unser gesamter Umsatz im Bereich der Fahrzeugmontage stieg im 4. Quartal 2017 um 129 %, was größtenteils auf den Produktionsstart der BMW 5er-Serie und des Jaguar E-Pace in unserem Montagewerk in Graz, Österreich zurückzuführen ist.

Während des 4. Quartals 2017 betrug das Ergebnis aus Aktivitäten vor Ertragssteuern 761 Mio. US-Dollar, verglichen mit 646 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2016. Der Magna International Inc. zurechenbare Reingewinn betrug im 4. Quartal 2017 556 Mio. US-Dollar, verglichen mit 478 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2016. Der verwässerte Gewinn pro Aktie betrug im 4. Quartal 2017 1,53 US-Dollar, verglichen mit 1,24 US-Dollar im 4. Quartal 2016, was einen Anstieg des Magna International Inc. zurechenbaren Reingewinns und einen Rückgang von 6 % mit Bezug auf die gewichtete durchschnittliche Anzahl von ausstehenden verwässerten Aktien während des Jahrs 2017 darstellt.

Das bereinigte EBIT im 4. Quartal 2017 stieg um 16 % auf 809 Mio. US-Dollar an, verglichen mit 696 Mio. US-Dollar für das 4. Quartal 2016. Unsere Segmente Europa und Asien erwirtschafteten im Vergleich zum 4. Quartal 2016 jeweils ein höheres bereinigtes EBIT und bereinigtes EBIT in Bezug auf den Umsatz.

Im 4. Quartal 2017 stieg der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie um 20 % auf 1,57 US-Dollar, im Vergleich zu 1,31 US-Dollar im 4. Quartal 2016.

Wir haben im 4. Quartal 2017 Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen der betrieblichen Aktiva und Passiva in Höhe von 884 Mio. US-Dollar und aus betrieblichen Aktiva und Passiva in Höhe von 564 Mio. US-Dollar erwirtschaftet. Unsere Investitionsaktivitäten hatten im 4. Quartal 2017 einen Umfang von 1,02 Mrd. US-Dollar, einschließlich 750 Mio. US-Dollar in Anlagenzugängen und einem Anstieg von 267 Mio. US-Dollar bei Investitionen, sonstigen Aktiva und immateriellen Vermögenswerten.

JAHR ZUM 31. DEZEMBER 2017

Für das Jahr zum 31. Dezember 2017 haben wir einen Umsatz in Rekordhöhe von 38,95 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet, ein Anstieg von 7 % im Vergleich zum Jahr zum 31. Dezember 2016. 2017 stieg die PKW-Produktion in Europa um 4 % an und die PKW-Produktion in Nordamerika ging um 4 % zurück, jeweils im Vergleich zu 2016.

Das Ergebnis aus Aktivitäten vor Ertragssteuern betrug 3 Mrd. US-Dollar, ein Anstieg von 219 Mio. US-Dollar. Der Magna International Inc. zurechenbare Reingewinn betrug 2,21 Mrd. US-Dollar und der verwässerte Gewinn pro Aktie betrug 5,90 US-Dollar, Anstiege von jeweils 175 Mio. US-Dollar und 0,74 US-Dollar und jeweils im Vergleich zu 2016.

Das bereinigte EBIT stieg 2017 um 7 % auf 3,11 Mrd. US-Dollar, verglichen mit 2,90 Mrd. US-Dollar im Jahr 2016. Unsere Segmente Asien und Rest der Welt erwirtschafteten im Vergleich zu 2016 jeweils ein höheres bereinigtes EBIT und bereinigtes EBIT in Bezug auf den Umsatz.

Unser bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie stieg um 14 % auf 5,96 US-Dollar, im Vergleich zu 5,23 US-Dollar im Jahr 2016.

Während des Jahres 2017 haben wir Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen der betrieblichen Aktiva und Passiva in Höhe von 3,56 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet und 232 Mio. US-Dollar in betrieblichen Aktiva und Passiva investiert. Unsere Investitionsaktivitäten hatten im Jahr 2017 einen Umfang von 2,51 Mrd. US-Dollar, einschließlich 1,86 Mrd. US-Dollar in Anlagenzugängen und einem Anstieg von 651 Mio. US-Dollar bei Investitionen, sonstigen Aktiva und immateriellen Vermögenswerten.

KAPITALRÜCKZAHLUNG AN AKTIONÄRE

Während der drei Monate und dem Jahr zum 31. Dezember 2017 kaufte Magna jeweils 6,7 Millionen Aktien für 366 Mio. US-Dollar und 26,2 Millionen Aktien für 1,27 Mrd. US-Dollar zurück. Zusätzlich zahlten wir jeweils Dividenden in Höhe von 95 Mio. US-Dollar und 400 Mio. US-Dollar für die drei Monate und das Jahr zum 31. Dezember 2017 aus.

Unser Vorstand hat für das Quartal zum 31. Dezember 2017 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,33 US-Dollar mit Bezug auf unsere im Umlauf befindlichen Stammaktien festgelegt. Diese Dividende ist am 31. März 2018 an am 9. März 2018 im Aktienbuch eingetragene Aktionäre zu zahlen.

"Unser starker Ergebniszuwachs und Cashflow haben es uns ermöglicht, bedeutende Kapitalbeträge an unsere Aktionäre zurückzuzahlen. Unsere 20%ige Erhöhung der Dividende, die neunte jährliche Dividendenerhöhung in Folge, spiegeln das Vertrauen wider, das sowohl die Geschäftsleitung als auch unser Vorstand in die Zukunft von Magna haben."

- Vince Galifi, Chief Financial Officer, Magna

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist unter dem folgenden Link verfügbar:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a6a8639-042a-46d5-9af8-fd23270369bb (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a6a8639-042a-46d5-9af8-fd23270369bb)

PROGNOSE FÜR 2018

Unsere Prognose für 2018 hat sich mit Ausnahme der Tatsache, dass sich die Anzahl der in Europa produzierten PKWs von 22,3 Millionen auf 22,4 Millionen Einheiten erhöht hat, im Vergleich zu der Prognose, die wir in unserer Pressemitteilung vom 16. Januar 2018 veröffentlicht haben, nicht verändert. Weitere Einzelheiten können Sie dem Abschnitt "Prognose für 2018" weiter hinten in dieser Pressemitteilung entnehmen.

ÜBERBLICK ÜBER AUSGEWÄHLTE FINANZINFORMATIONEN FÜR DAS 4. QUARTAL 2017

Sonstige Aufwendungen, netto

Wir verzeichneten sonstige Aufwendungen (netto) in Höhe von 28 Mio. US-Dollar (35 Mio. US-Dollar nach Steuern) für die drei Monate zum 31. Dezember 2017, verglichen mit 30 Mio. US-Dollar (26 Mio. US-Dollar nach Steuern) für die drei Monate zum 31. Dezember 2016. Diese Positionen hatten einen ungünstigen Einfluss von jeweils 0,10 US-Dollar und 0,07 US-Dollar auf den verwässerten Gewinn pro Stammaktie für die drei Monate zum 31. Dezember 2017 und 2016. Weitere Einzelheiten können Sie dem Abschnitt "Sonstige Aufwendungen, netto" weiter hinten in dieser Pressemitteilung entnehmen.

US-Steuerreform

Am 22. Dezember 2017 haben die USA den "Tax Cuts und Jobs Act" (die "US-Steuerreform") erlassen. Das Gesetz (i) verringert die Bundeskörperschaftssteuer in den USA ab 2018 von 35 % auf 21 %, (ii) verlangt von Unternehmen die Zahlung einer einmaligen Übergangssteuer auf Gewinne von bestimmten ausländischen Tochtergesellschaften, die zuvor steuerabgegrenzt waren und (iii) schafft neue Steuern auf bestimmte im Ausland erwirtschaftete Gewinne. Mit Stand vom 31. Dezember 2017 haben wir unsere Abrechnung mit Bezug auf die Steuerauswirkungen der US-Steuerreform noch nicht abgeschlossen. Wir haben jedoch vorläufige Schätzungen unternommen und eine Nettoverringerung des Ertragssteueraufwands in Höhe von 23 Mio. US-Dollar verzeichnet. Dies schloss einen Steuervorteil in Höhe von 61 Mio. US-Dollar mit Bezug auf die Neuberechnung unserer Steuerabgrenzung ein, der teilweise durch Aufwendungen in Höhe von 38 Mio. US-Dollar mit Bezug auf die einmalige Übergangssteuer aufgewogen wurde. Diese Beträge haben unseren verwässerten Gewinn pro Aktie im 4. Quartal 2017 positiv beeinflusst, und zwar um 0,06 US-Dollar.

Segment Analysis North America For the three months



ended December 31,



2017



2016 Change Vehicle Production Volumes(thousands of units) 4,139 4,358 (219 ) - 5 % Sales External Production $ 4,872 $ 4,878 $ (6 ) - Tooling, Engineering and Other 388 360 28 + 8 % Total Sales 5,260 5,238 22 - Adjusted EBIT $ 506 $ 516 $ (10 ) - 2 % Adjusted EBIT as a percentage of sales (i) 9.6 % 9.9 % - 0.3 % (i) Adjusted EBIT as a percentage of sales is calculated as Adjusted EBIT divided by Total Sales.

Der Umsatz aus externer Produktion in Nordamerika war im 4. Quartal 2017 relativ unverändert bei 4,87 Mrd. US-Dollar, verglichen mit 4,88 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2016, während die Anzahl der in Nordamerika produzierten Fahrzeuge um 5 % zurückging. Geringere Produktionszahlen in bestimmten bestehenden Programmen wurden durch die Einführung von neuen Programmen während des 4. Quartals 2016 oder im Anschluss daran wesentlich ausgeglichen, darunter der Jeep Compass, Chevrolet Equinox und GMC Terrain, der Volkswagen Atlas, Ford Expedition und Lincoln Navigator, sowie einer positiven Auswirkung in Höhe von 67 Mio. US-Dollar aufgrund der Stärkung des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar.





In Nordamerika nahm das bereinigte EBIT für das 4. Quartal 2017 um 10 Mio. US-Dollar auf 506 Mio. US-Dollar ab, verglichen mit 516 Mio. US-Dollar für das 4. Quartal 2016. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf Kundenabrechnungen im 4. Quartal 2017, höhere Vorlaufkosten in neuen Betriebsstätten und einen geringeren Gewinn aus geringerem Produktionsumsatz zurückzuführen, der teilweise durch betriebliche Verbesserungen, eine höhere Rückgewinnung von Stahlschrott, geringere Garantiekosten und einer positiven Auswirkung in Höhe von 11 Mio. US-Dollar aufgrund der Stärkung des kanadischen Dollars und des mexikanischen Peso jeweils gegenüber dem US-Dollar ausgeglichen wurde.

Das bereinigte EBIT in Bezug auf den Umsatz sank für das 4. Quartal 2017 um 0,3 % auf 9,6 %, verglichen mit 9,9 % für das 4. Quartal 2016. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf Kundenabrechnungen im 4. Quartal 2017, höhere Vorlaufkosten in neuen Betriebsstätten und einen geringeren Gewinn aus geringerem Produktionsumsatz zurückzuführen, der teilweise durch betriebliche Verbesserungen, eine höhere Rückgewinnung von Stahlschrott und geringere Garantiekosten ausgeglichen wurde.

Europe For the three months ended December 31, 2017 2016 Change Volumes(thousands of units) (i) Vehicle Production 5,755.0 5,384.0 371.0 + 7 % Magna Complete Vehicle Assembly 27.3 7.4 19.9 + 269 % Sales External Production $ 2,706 $ 2,204 $ 502 + 23 % Complete Vehicle Assembly 1,007 439 568 + 129 % Tooling, Engineering and Other 593 581 12 + 2 % Total Sales 4,306 3,224 1,082 + 34 % Adjusted EBIT $ 151 $ 71 $ 80 + 113 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 3.5 % 2.2 % + 1.3 % (i) Vehicles produced at our Complete Vehicle Assembly operations are included in Vehicle Production volumes.

Der Umsatz aus externer Produktion in Europa stieg im 4. Quartal 2017 um 23 % oder 502 Mio. US-Dollar auf 2,71 Mrd. US-Dollar, verglichen mit 2,20 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2016, während die Anzahl der in Europa produzierten Fahrzeuge um 7 % anstieg. Dieser Anstieg des Produktionsumsatzes ist hauptsächlich auf eine positive Auswirkung in Höhe von 199 Mio. US-Dollar aufgrund der Stärkung ausländischer Währungen, einschließlich des Euro, des polnischen Zloty und der tschechischen Krone jeweils gegenüber dem US-Dollar sowie der Einführung von neuen Programmen während des 4. Quartals 2016 oder im Anschluss daran zurückzuführen, einschließlich der BMW 5er-Serie, des Ford Fiesta, Mercedes-Benz GLC und GLC Coupé und des Land Rover Range Rover Velar. Der Gesamtumsatz aus der Fahrzeugmontage stiegt im 4. Quartal 2017 um 568 Mio. US-Dollar auf 1,01 Mrd. US-Dollar, verglichen mit 439 Mio. US-Dollar für das 4. Quartal 2016. Dies ist hauptsächlich auf die Einführungen der BMW 5er-Serie und des Jaguar E-Pace im Jahr 2017 zurückzuführen.





In Europa stieg das bereinigte EBIT für das 4. Quartal 2017 um 80 Mio. US-Dollar auf 151 Mio. US-Dollar, verglichen mit 71 Mio. US-Dollar für das 4. Quartal 2016. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf Margen auf höheren Produktionsumsatz und den Umsatz aus der Komplettmontage von Fahrzeugen sowie geringere Garantiekosten zurückzuführen, der teilweise durch betriebliche Ineffizienzen und Einführungskosten in einem Karosserie- und Chassis-Werk, geringere Eigenkapitalerträge und höhere Rohstoffkosten ausgeglichen wurde.

Das bereinigte EBIT in Bezug auf den Umsatz stieg für das 4. Quartal 2017 um 1,3 % auf 3,5 %, verglichen mit 2,2 % für das 4. Quartal 2016. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf höheren Produktionsumsatz bei Margen, die höher als unser europäischer Durchschnitt ausfielen, und geringere Garantiekosten zurückzuführen, der teilweise durch betriebliche Ineffizienzen und Einführungskosten in einem Karosserie- und Chassis-Werk, geringere Eigenkapitalerträge und höhere Rohstoffkosten ausgeglichen wurde.

Asia For the three months ended December 31, 2017 2016 Change Sales External Production $ 644 $ 663 $ (19 ) - 3 % Tooling, Engineering and Other 150 112 38 + 34 % Total Sales 794 775 19 + 2 % Adjusted EBIT $ 139 $ 100 $ 39 + 39 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 17.5 % 12.9 % + 4.6 %

Der Umsatz aus externer Produktion in Asien sank im 4. Quartal 2017 um 3 % oder 19 Mio. US-Dollar auf 644 Mio. US-Dollar, verglichen mit 663 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2016. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf geringere Produktionszahlen in verschiedenen bestehenden Programmen zurückzuführen, der teilweise durch die Einführung von neuen Programmen während des 4. Quartals 2016 oder im Anschluss daran sowie eine positive Auswirkung in Höhe von 22 Mio US-Dollar aufgrund der Stärkung ausländischer Währungen, einschließlich des chinesischen Renminbi gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen.





In Asien stieg das bereinigte EBIT für das 4. Quartal 2017 um 39 Mio. US-Dollar auf 139 Mio. US-Dollar, verglichen mit 10 Mio. US-Dollar für das 4. Quartal 2016. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf höhere Erträge aus Eigenkapital zurückzuführen, der teilweise durch verringerte Gewinne aufgrund von geringerem Produktionsumsatz ausgeglichen wurde. Die höheren Erträge aus Eigenkapital mit Bezug auf höhere Nettoerträge bei einer bestimmten Kapitalbeteiligung sind das Ergebnis eines Umsatzanstiegs, der teilweise durch höhere Vorlaufkosten ausgeglichen wird, die mit Bezug auf ein neues Projekt angefallen sind.

Das bereinigte EBIT in Bezug auf den Umsatz stieg für das 4. Quartal 2017 um 4,6% auf 17,5%, verglichen mit 12,9% für das 4. Quartal 2016. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf höhere Erträge aus Eigenkapital zurückzuführen, der teilweise durch einen Anstieg von Werkzeugumsätzen als Teil des Gesamtumsatzes ausgeglichen wurde, die einen höheren Material- und Arbeitsanteil haben als unser Durchschnitt für Asien.

Rest of World For the three months ended December 31, 2017 2016 Change Sales External Production $ 153 $ 133 $ 20 + 15 % Tooling, Engineering and Other 7 11 (4 ) - 36 % Total Sales 160 144 16 + 11 % Adjusted EBIT $ (3 ) $ 4 $ (7 ) -

Der Umsatz aus externer Produktion im Rest der Welt stieg im 4. Quartal 2017 um 15 % oder 20 Mio. US-Dollar auf 153 Mio. US-Dollar, verglichen mit 133 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2016. Der Umsatz aus externer Produktion war hauptsächlich aufgrund von Nettopreiserhöhungen für Kunden höher, die auf das 4. Quartal 2016 folgten.





Im Rest der Welt sank das bereinigte EBIT für das 4. Quartal 2017 um 7 Mio. US-Dollar auf einen Verlust von 3 Mio. US-Dollar, verglichen mit einem Ertrag von 4 Mio. US-Dollar für das 4. Quartal 2016. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf betriebliche Ineffizienzen in bestimmten Fertigungsstätten zurückzuführen, der hauptsächlich durch Nettopreiserhöhungen für Kunden ausgeglichen wurde, die auf das 4. Quartal 2016 folgten.

2018 OUTLOOK

Light Vehicle Production (Units) North America 17.4 million Europe



22.4 million Segment Sales Body Exteriors & Structures $16.6 - $17.4 billion Power & Vision $11.8 - $12.4 billion Seating Systems $5.3 - $5.7 billion Complete Vehicles $6.0 - $6.4 billion Total Sales $39.3 - $41.5 billion Adjusted EBIT Margin(2) 7.9% - 8.2% Equity Income (included in EBIT) $335 - $375 million Interest Expense, net Approximately $90 million Income Tax Rate(3) Approximately 22-23% Net income attributable to Magna $2.3 - $2.5 billion Capital Spending Approximately $1.8 billion

(2) Die bereinigte EBIT-Marge ist das Verhältnis von bereinigtem EBIT zum Gesamtumsatz.

(3) Der Ertragssteuersatz wurde anhand des bereinigten EBIT berechnet und beruht auf derzeitig gültiger Steuergesetzgebung.





Für diese Prognose für 2018 haben wir Folgendes angenommen:

PKW-Produktionszahlen im Jahr 2018 (wie oben dargelegt),

keine erheblichen unangekündigten Übernahmen oder Veräußerungen und

folgende Wechselkurse für die geläufigsten Währungen, in denen wir Geschäfte führen, mit Bezug auf unsere Berichtswährung, den US-Dollar:

1 kanadischer Dollar entspricht 0,780 US-Dollar 1 Euro entspricht 1,170 US-Dollar

Diese Wechselkurse haben sich gegenüber unserer vorherigen Prognose für 2018 vom 16. Januar 2018 nicht verändert.



Einige der oben genannten zukunftsgerichteten Kennzahlen werden auf Nicht-GAAP-Basis zur Verfügung gestellt. Wir stellen keine Überleitung solcher zukunftsgerichteten Kennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen, die gemäß U.S.-GAAP berechnet und dargestellt werden, zur Verfügung. Dies wäre möglicherweise irreführend und aufgrund der Schwierigkeit, Posten zu projizieren, die die laufende Geschäftstätigkeit in einem beliebigen Zeitraum in der Zukunft nicht widerspiegeln, nicht praktikabel. Die Tragweite dieser Posten kann jedoch erheblich sein.





MAGNA INTERNATIONAL INC. CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME [Unaudited] [U.S. dollars in millions, except per share figures] Three months ended



Year ended



December 31,



December 31,



2017 2016 2017 2016 Sales $ 10,391 $ 9,253 $ 38,946 $ 36,445 Costs and expenses Cost of goods sold 8,920 7,901 33,258 31,123 Depreciation and amortization 313 278 1,173 1,056 Selling, general and administrative 437 424 1,668 1,601 Interest expense, net 20 20 70 88 Equity income (88 ) (46 ) (261 ) (233 ) Other expense, net 28 30 39 30 Income from operations before income taxes 761 646 2,999 2,780 Income taxes 189 150 744 706 Net income 572 496 2,255 2,074 Income attributable to non-controlling interests (16 ) (18 ) (49 ) (43 ) Net income attributable to Magna International Inc. $ 556 $ 478 $ 2,206 $ 2,031 Earnings per Common Share: Basic $ 1.54 $ 1.25 $ 5.93 $ 5.19 Diluted $ 1.53 $ 1.24 $ 5.90 $ 5.16 Cash dividends paid per Common Share $ 0.275 $ 0.25 $ 1.10 $ 1.00 Weighted average number of Common Shares outstanding during the period [in millions]: Basic 359.6 383.0 371.8 391.0 Diluted 362.3 385.0 373.9 393.2

MAGNA INTERNATIONAL INC. CONSOLIDATED BALANCE SHEETS [Unaudited] [U.S. dollars in millions] As at



As at



December 31,



December 31,



2017 2016 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 726 $ 974 Accounts receivable 6,878 6,165 Inventories 3,379 2,804 Prepaid expenses and other 237 220 11,220 10,163 Investments 2,088 1,850 Fixed assets, net 8,141 7,022 Intangible assets, net 650 621 Goodwill 2,099 1,923 Deferred tax assets 236 268 Other assets 959 719 $ 25,393 $ 22,566 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY Current liabilities Short-term borrowings $ 259 $ 623 Accounts payable 6,299 5,430 Accrued salaries and wages 836 768 Other accrued liabilities 1,649 1,639 Income taxes payable 18 96 Long-term debt due within one year 108 139 9,169 8,695 Long-term debt 3,195 2,394 Long-term employee benefit liabilities 670 667 Other long-term liabilities 304 298 Deferred tax liabilities 323 293 13,661 12,347 Shareholders' equity Capital stock Common Shares [issued: 358,063,217; December 31, 2016 - 382,252,522] 3,617 3,796 Contributed surplus 119 105 Retained earnings 8,089 7,318 Accumulated other comprehensive loss (597 ) (1,451 ) 11,228 9,768 Non-controlling interests 504 451 11,732 10,219 $ 25,393 $ 22,566

MAGNA INTERNATIONAL INC. CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS [Unaudited] [U.S. dollars in millions] Three months ended Year ended December 31, December 31, 2017 2016 2017 2016 Cash provided from (used for): OPERATING ACTIVITIES Net income $ 572 $ 496 $ 2,255 $ 2,074 Items not involving current cash flows 312 382 1,306 1,231 884 878 3,561 3,305 Changes in operating assets and liabilities 564 840 (232 ) (39 ) Cash provided from operating activities 1,448 1,718 3,329 3,266 INVESTMENT ACTIVITIES Fixed asset additions (750 ) (662 ) (1,858 ) (1,807 ) Purchase of subsidiaries - (117 ) - (1,810 ) Increase in investments, other assets and intangible assets (267 ) (155 ) (651 ) (478 ) Proceeds from disposition 105 75 332 138 Proceeds on disposal of facilities 49 - 49 - Cash used for investing activities (863 ) (859 ) (2,128 ) (3,957 ) FINANCING ACTIVITIES Issues of debt 8 18 752 282 (Decrease) increase in short-term borrowings (196 ) 24 (530 ) 386 Repayments of debt (9 ) (82 ) (110 ) (417 ) Common Shares issued on exercise of stock options 24 5 44 33 Shares repurchased for tax withholdings on vesting of equity awards (11 ) (8 ) (11 ) (9 ) Repurchase of Common Shares (366 ) (106 ) (1,271 ) (904 ) Contributions to subsidiaries by non-controlling interests - - 10 - Dividends paid to non-controlling interests (5 ) (6 ) (38 ) (6 ) Dividends paid (95 ) (95 ) (400 ) (385 ) Cash used for financing activities (650 ) (250 ) (1,554 ) (1,020 ) Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash equivalents 9 15 24 16 Net (decrease) increase in cash, cash equivalents and restricted cash equivalents during the period (56 ) 624 (329 ) (1,695 ) Cash, cash equivalents and restricted cash equivalents, beginning of period 895 544 1,168 2,863 Cash, cash equivalents and restricted cash equivalents, end of period $ 839 $ 1,168 $ 839 $ 1,168

MAGNA INTERNATIONAL INC. SUPPLEMENTAL DATA [Unaudited] [All amounts in U.S. dollars and all tabular amounts in millions unless otherwise noted] Other Expense, net During the three months ended December 31, 2017 and 2016, we recorded other expense, net items as follows: Three months ended Year ended December 31, December 31, 2017 2016 2017 2016 Restructuring (1) $ 18 $ 17 $ 29 $ 17 Impairment of long-lived assets (2) 64 - 64 - Impairment of investment (3) 17 - 17 - Gain on formation of a new venture (4) (45 ) - (45 ) - Gain on sale of investment (5) (26 ) - (26 ) - Pension settlement (6) - 13 - 13 Other expense, net $ 28 $ 30 $ 39 $ 30 (1) Für das Jahr zum 31. Dezember 2017 haben wir Netto-Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 29 Mio. US-Dollar verzeichnet, einschließlich 15 Mio. US-Dollar (11 Mio. US-Dollar nach Steuern) in Nordamerika für einen unserer Karosserie- und Chassissystem-Geschäftsbetriebe und 14 Mio. US-Dollar (14 Mio. US-Dollar nach Steuern) in Deutschland für ein Werk für Antriebssysteme. Für die drei Monate zum 31. Dezember 2017 sind 15 Mio. US-Dollar (11 Mio. US-Dollar nach Steuern) der Netto-Restrukturierungsaufwendungen einem unserer Karosserie- und Chassissystem-Geschäftsbetriebe in Nordamerika und 3 Mio. US-Dollar (3 Mio. US-Dollar nach Steuern) einem Werk für Antriebssysteme in Deutschland zuzurechnen. Während des Jahres 2016 hatten wir Netto-Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 17 Mio. US-Dollar (17 Mio. US-Dollar nach Steuern) in Deutschland in einem Werk für Antriebssysteme zu verzeichnen. (2) Die außerplanmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen bezieht sich auf Firmenwertabschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von 64 Mio. US-Dollar (64 Mio. US-Dollar) nach Steuern) in Europa mit Bezug auf zwei Karosserie- und Chassissystem-Geschäftsbetriebe. (3) Im 4. Quartal verzeichneten wir Firmenwertabschreibungen in Höhe von 17 Mio. US-Dollar (17 Mio. US-Dollar nach Steuern) auf eine unserer europäischen Anlagen, die mithilfe der Equity-Methode berücksichtigt wurden. (4) Während des 4. Quartals 2017 haben wir in China ein neues Unternehmen mit Hubei Aviation Precision Machinery Co. Ltd. gegründet. Im Rahmen der Vereinbarung haben wir einen unserer Fertigungsbetriebe in China beigesteuert und erhielten einen Nettoerlös von 54 Mio. US-Dollar für eine Minderheitsaktienbeteiligung in Höhe von 49,9 %. Die Transaktion ergab eine Dekonsolidierung unserer Fertigungsaktivitäten in China und in einem Gewinn in Höhe von 45 Mio. US-Dollar (34 Mio. US-Dollar nach Steuern. (5) Es wurde ein Gewinn von 26 Mio. US-Dollar (26 Mio. US-Dollar nach Steuern) beim Verkauf unserer Anlage in Argus Cyber Security Ltd. verzeichnet, einer Anlage nach der Anschaffungskostenmethode. (6) 2016 wurde bestimmten gekündigten Teilnehmern an unseren leistungsorientierten Pensionsplänen in den USA eine beschränkte Pauschalsumme angeboten. Aufgrund dieses Teilvergleichs verzeichneten wir eine nicht geldwirksame Vergleichsbelastung in Höhe von 13 Millionen US-Dollar (9 Millionen US-Dollar nach Steuern).

MAGNA INTERNATIONAL INC. SUPPLEMENTAL DATA [Unaudited] [All amounts in U.S. dollars and all tabular amounts in millions unless otherwise noted] Segmented Information The Company's chief operating decision maker uses Adjusted Earnings before Interest and Income Taxes ["Adjusted EBIT"] as the measure of segment profit or loss, since management believes Adjusted EBIT is the most appropriate measure of operational profitability or loss for its reporting segments. Adjusted EBIT is calculated by taking net income and adding back income taxes, interest expense, net, and other expense, net. The following tables show segment information for the Company's reporting segments: Three months ended Three months ended December 31, 2017 December 31, 2016 Fixed Fixed Total External Adjusted assets, Total External Adjusted assets, sales sales EBIT [ii] net sales sales EBIT [ii] net North America Canada $ 1,666 $ 1,489 $ 883 $ 1,764 $ 1,597 $ 721 United States 2,554 2,493 1,593 2,590 2,506 1,573 Mexico 1,405 1,258 1,084 1,269 1,119 999 Eliminations (365 ) - - (385 ) - - 5,260 5,240 $ 506 3,560 5,238 5,222 $ 516 3,293 Europe Western Europe (excluding Great Britain) 3,548 3,435 2,443 2,569 2,472 1,912 Great Britain 146 146 162 147 147 127 Eastern Europe 734 659 728 622 541 545 Eliminations (122 ) - - (114 ) - - 4,306 4,240 151 3,333 3,224 3,160 71 2,584 Asia 794 749 139 726 775 726 100 679 Rest of World 160 160 (3 ) 57 144 144 4 62 Corporate and Other [i] (129 ) 2 16 465 (128 ) 1 5 404 Total reportable segments $ 10,391 $ 10,391 $ 809 8,141 $ 9,253 $ 9,253 $ 696 7,022 Current assets 11,220 10,163 Investments, intangible assets, goodwill, deferred tax assets and other assets 6,032 5,381 Consolidated total assets $ 25,393 $ 22,566

MAGNA INTERNATIONAL INC. SUPPLEMENTAL DATA [Unaudited] [All amounts in U.S. dollars and all tabular amounts in millions unless otherwise noted] Segmented Information (Continued) Year ended Year ended December 31, 2017 December 31, 2016 Fixed Fixed Total External Adjusted assets, Total External Adjusted assets, sales sales EBIT [ii] net sales sales EBIT [ii] net North America Canada $ 6,888 $ 6,215 $ 883 $ 6,784 $ 6,214 $ 721 United States 9,989 9,742 1,593 10,226 9,857 1,573 Mexico 5,505 4,867 1,084 5,121 4,586 999 Eliminations (1,477 ) - - (1,387 ) - - 20,905 20,824 $ 2,064 3,560 20,744 20,657 $ 2,061 3,293 Europe Western Europe (excluding Great Britain) 12,371 11,949 2,443 10,537 10,159 1,912 Great Britain 597 595 162 658 656 127 Eastern Europe 2,674 2,379 728 2,285 2,000 545 Eliminations (465 ) - - (400 ) - - 15,177 14,923 596 3,333 13,080 12,815 543 2,584 Asia 2,791 2,608 366 726 2,674 2,502 266 679 Rest of World 584 583 12 57 465 464 (17 ) 62 Corporate and Other [i] (511 ) 8 70 465 (518 ) 7 45 404 Total reportable segments $ 38,946 $ 38,946 $ 3,108 8,141 $ 36,445 $ 36,445 $ 2,898 7,022 Current assets 11,220 10,163 Investments, intangible assets, goodwill, deferred tax assets and other assets 6,032 5,381 Consolidated total assets $ 25,393 $ 22,566 [i] im Unternehmens- und sonstigen bereinigten EBIT sind zwischenbetriebliche Gebühren enthalten, die den Automobilsegmenten berechnet wurden. [ii] Eine Definition und Überleitung des bereinigten EBIT finden Sie in den Überleitungsrechnungen für die Nicht-GAAP-Kennzahlen, die im Abschnitt "Ergänzende Daten" in dieser Pressemitteilung enthalten sind.

MAGNA INTERNATIONAL INC. ERGÄNZENDE DATEN [nicht geprüft] [Alle Beträge sind in US-Dollar und alle Beträge in den Tabellen in Mio. angegeben, sofern es nicht anderweitig angegeben ist.] Nicht-GAAP-Kennzahlen Zusätzlich zu den Ergebnissen, die gemäß US-GAAP berichtet werden, enthält diese Pressemitteilung auch Bezüge zu den Nicht-GAAP-Kennzahlen, die untenstehend übergeleitet werden. Wir denken, dass die in dieser Pressemitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Kennzahlen sowohl für die Geschäftsleitung als auch für Anleger bei ihrer Analyse der finanziellen Lage und des Geschäftsergebnisses des Unternehmens nützlich sind. Insbesondere denkt die Geschäftsleitung, dass das bereinigte EBIT und der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie nützliche Kennzahlen dafür sind, die finanzielle Leistung des Unternehmens zu bewerten, indem bestimmte Posten ausgeschlossen werden, die nicht bezeichnend für die hauptsächliche Betriebsleistung des Unternehmens sind. Die Geschäftsleitung denkt darüber hinaus, das diese Kennzahlen sowohl für die Geschäftsleitung als auch für Anleger bei Ihrer Analyse des Geschäftsergebnisses nützlich sind, da sie eine bessere Vergleichsgrundlage zwischen Abrechnungszeiträumen schaffen. Die Darstellung von Nicht-GAAP-Kennzahlen sollte nicht für sich genommen betrachtet oder als Ersatz für die entsprechenden Finanzergebnisse des Unternehmens herangezogen werden, die gemäß US-GAAP erstellt wurden. The following table reconciles Net income to Adjusted EBIT: Three months ended Year ended December 31, December 31, 2017 2016 2017 2016 Net income $ 572 $ 496 $ 2,255 $ 2,074 Add: Interest expense, net 20 20 70 88 Other expense, net 28 30 39 30 Income taxes 189 150 744 706 Adjusted EBIT $ 809 $ 696 $ 3,108 $ 2,898 The following table reconciles Net income attributable to Magna International Inc. to Adjusted Diluted Earnings per Share: Three months ended Year ended December 31, December 31, 2017 2016 2017 2016 Net income attributable to Magna International Inc. $ 556 $ 478 $ 2,206 $ 2,031 Add: Other expense, net 28 30 39 30 Tax effect of other expense, net 7 (4 ) 7 (4 ) US tax reform (23 ) - (23 ) - Adjusted net income attributable to Magna International Inc. $ 568 $ 504 $ 2,229 $ 2,057 Diluted weighted average number of Common Shares outstanding during the period: 362.3 385.0 373.9 393.2 Adjusted diluted earnings per share $ 1.57 $ 1.31 $ 5.96 $ 5.23

Diese Pressemitteilung, der Bericht und die Analyse der Geschäftsergebnisse und Finanzlage durch die Geschäftsleitung sowie die Zwischenbilanzen sind im Bereich Investor Relations auf der Website www.magna.com/investors (http://www.magna.com/investors) abrufbar und werden über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) elektronisch eingereicht, das unter www.sedar.com (http://www.sedar.com) sowie über das Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System (EDGAR) der United States Securities and Exchange Commission auf www.sec.gov (http://www.sec.gov) zugänglich ist.





Für interessierte Analysten und Aktionäre werden wir am Donnerstag, 22. Februar 2018, um 7:30 Uhr EST eine Telefonkonferenz abhalten, um unsere Ergebnisse des vierten Quartals und des Jahrs zum 31. Dezember 2017 zu besprechen. Die Telefonkonferenz wird von Chief Executive Officer Don Walker geleitet. Die Nummer für Anrufer aus Nordamerika lautet: 1-800-678-8995. Anrufer aus dem Ausland wählen bitte 1-303-223-2681. Bitte wählen Sie sich mindestens zehn Minuten vor Beginn der Konferenz ein. Wir werden die Telefonkonferenz auch live auf http://www.magna.com übertragen. Die Folienpräsentation zur Telefonkonferenz sowie die Zusammenfassung unserer Finanzlage (http://www.magna.com/investors/financial-reports-public-filings?rpt=finreview) werden am Morgen der Konferenz auf unserer Website verfügbar sein.

