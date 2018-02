Frankfurt - Der ökonomische Aufschwung in Schwellenländern befindet sich noch immer in der Mitte des Zyklus und ist daher robust. Diese Überzeugung vertritt Richard Titherington, Chief Investment Officer sowie Leiter der Emerging Markets and Asia Pacific Equities Group und Manager des J.P. Morgan Emerging Markets Opportunities Fund (ISIN LU0759999336/ WKN A1JVJZ) bei J.P. Morgan Asset Management.

Den vollständigen Artikel lesen ...